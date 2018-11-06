 Союз налогоплательщиков ФРГ вскрыл более 100 случаев растраты госсредств | Новости из Германии о Германии | DW | 06.11.2018

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Германия

Союз налогоплательщиков ФРГ вскрыл более 100 случаев растраты госсредств

В представленную в Берлине ежегодную "черную книгу" организации попали строительные проекты, кампания министерства труда и ряд закупок бундесвера.

Черная книга Союза немецких налогоплательщиков

Союз немецких налогоплательщиков вскрыл в текущем году 109 случаев неоправданного расходования государственных средств в Германии. Данные об этом содержатся в ежегодной "черной книге", которую организация представила в Берлине во вторник, 6 ноября.

Контекст

Правительство Германии представило проект бюджета страны на 2013 год. Союз налогоплательщиков изучил его, и тут же внес 30 предложений по сокращению субсидий на 156 миллионов евро. (22.03.2012)

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Критику  вызвали, в частности, ряд строительных проектов, а также кампания министерства труда и социальных дел ФРГ, на проведение которой ушло несколько миллионов евро. Среди других выявленных случаев растранжиривания госсредств - неиспользуемая система подогрева газона на стадионе в Эрфурте, которая обошлась в 887 тысяч евро.

В регионе Ганновер за 11 тысяч евро был приобретен автомобиль для перевозки волков, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. С момента его покупки произошли лишь два таких инцидента, в обоих случаях животные погибли на месте происшествия, говорится в "черной книге".

Кроме того, Союз налогоплательщиков раскритиковал растрату в вооруженных силах ФРГ. Речь идет о приобретении дронов и шести подводных лодок для нужд военно-морских сил. Их покупка обошлась в 3 млрд евро, но ни одна единица техники так и не поступила в распоряжение военных.

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    133 случая ненужных трат госсредств

    За тем, как в Германии расходуются бюджетные деньги, следит неправительственная организация Союз немецких налогоплательщиков (BdSt). Ежегодно BdSt публикует многостраничную "Черную книгу", в которой приводятся примеры расходования государственных средств, которые, по его мнению, являются растранжириванием денег налогоплательщиков. В "Черной книге" за 2015 год перечислены 133 таких случая.

  • Замок Эльмау

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогостоящий саммит в Эльмау

    По мнению Союза налогоплательщиков Германии (BdST), в 2015 году расточительностью отличилась канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). В июне в роскошном отеле в замке Эльмау прошел двухдневный саммит G7, который обошелся немецкой казне как минимум в 132 млн евро. Саммит наверняка стал хорошей рекламой федеральной земли Бавария, в столице которой Мюнхене он все же обошелся бы намного дешевле.

  • Октоберфест

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Выпить пиво с агентом BND

    Уж если речь зашла о Мюнхене, оказалось, что на ежегодно проходящий здесь Октоберфест приезжают и сотрудники Федеральной разведслужбы (BND). Они не только пьют пиво и веселятся, но и, как выяснил BdSt, совмещают отдых с "деловыми разговорами". На еду и напитки выделяется по 50 евро на человека. Информация о том, сколько агентов приезжает, как часто и с каких пор, остается под грифом "секретно".

  • Continental-Arena в Регенсбурге

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Роскошный стадион для клуба региональной лиги

    Власти другого баварского города, Регенсбурга, построили новый стадион для местного футбольного клуба SSV Jahn Regensburg, играющего в четвертой (региональной) лиге. На возведение 15-тысячной крытой Continental-Arena ушло около 52 млн евро. BdSt - пусть с ним и не согласятся футбольные фанаты - считает стадион имиджевым проектом властей, реализованным за счет налогоплательщиков.

  • Светящиеся канализационные люки

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Светящиеся канализационные люки

    В сравнении с другими, этот проект не столь дорогостоящ. Чтобы оживить участок дороги с круговым движением, нижнесаксонский городок Валленхорст заплатил 10 тыс евро за установку светодиодной подсветки канализационных люков. Но вскоре жители стали подшучивать над очень слабо светящимися огоньками. Это может быть частным арт-проектом, но не оплачиваться из муниципального бюджета, уверены в BdSt.

  • Смартфон с App Где они покоятся

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Неудачный Арр

    "Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.

  • Набережная в Кельне

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогие лестницы, мосты и улицы

    Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.

  • Бассейн для разведение морских рыб в Фёльклингене

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Разведение морских рыб приносит городу убытки

    Город Фёльклинген в федеральной земле Саар, расположенный примерно в 600 км от моря, решил разводить морских рыб. Однако эксперимент, о котором BdSt стало известно еще в 2014 году, принес одни убытки. В августе проект передали частным инвесторам, однако комиссии, занимающейся расследованием случившегося, еще предстоит выяснить, почему никто не остановил рискованное вложение средств раньше.

    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

Канализационные люки с подстветкой, агенты BND на Октоберфесте, аренда дорогих отелей - Союз немецких налогоплательщиков информирует общественность о сомнительных проектах политиков. (01.10.2015)  

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