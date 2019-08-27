 ″Союз МС-14″ с роботом FEDOR на борту приземлился в Казахстане | Новости из Германии о России | DW | 07.09.2019

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Россия

"Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту приземлился в Казахстане

Российский человекоподобный робот FEDOR завершил свою первую миссию на Международной космической станции. Корабль с роботом на борту совершил штатную посадку в степях Казахстана.

Российский человекоподобный робот FEDOR (фото из архива)

Российский человекоподобный робот FEDOR (фото из архива)

Непилотируемый российский космический корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту благополучно приземлился в казахстанских степях неподалеку от города Жезказган, сообщило ТАСС в пятницу, 6 сентября.

Контекст

Вторая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС оказалась успешной. На борту "Союза" находится человекоподобный робот FEDOR. (27.08.2019)

Немецкие и российские компании все чаще используют роботов-рекрутеров при подборе персонала. Эксперты рассказали DW о преимуществах и недостатках использования искусственного интеллекта в этой сфере. (07.07.2019)

Посадка прошла штатно, поисковики быстро обнаружили корабль. В ходе приземления на "Союзе МС-14" было проведено испытание системы управления спуском на базе цифрового прибора БИУС с использованием оптоволоконных гироскопов.

"Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту со второй попытки 27 августа пристыковался к Международной космической станции (МКС). FEDOR стал первым российским андроидным механизмом на МКС. Впоследствии андроид может быть задействован в сферах, где использовать ручной труд сложно либо опасно. Планируется наделить его элементами искусственного интеллекта и использовать при освоении дальнего космоса.

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