 Союз журналистов Германии критикует штраф за репост статьи DW | Новости из Германии о Германии | DW | 22.08.2019

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Германия

Союз журналистов Германии критикует штраф за репост статьи DW

Суд в Аугсбурге оштрафовал живущего в ФРГ чеченца за репост статьи DW об "Исламском государстве" в соцсети, посчитав это распространением символики террористической организации.

Чеченца Мохмада Абдурахманова немецкий суд обвиняет в распространении в интернете запрещенной символики

Чеченца Мохмада Абдурахманова немецкий суд обвиняет в распространении в интернете запрещенной символики

Союз журналистов Германии (DJV)  в четверг, 22 августа, раскритиковал решение суда в баварском городе Аугсбурге, который оштрафовал на 1350 евро живущего в ФРГ чеченца Мохмада Абдурахманова за репост в соцсети Facebook одного из материалов русской редакции Deutsche Welle. "Публикация одной из журналистских статей Deutsche Welle - это не уголовное преступление на почве ненависти, а распространение качественной журналистики. Совершенно непонятно, почему это следует запрещать", - заявил в ответ на запрос DW представитель Союза журналистов Германии Хендрик Цёрнер (Hendrik Zörner).

Речь идет о статье DW о том, какими путями террористы из "Исламского государства" получают оружие. Суд в Аугсбурге квалифицировал публикацию этого материала в Facebook как "распространение в интернете запрещенной символики террористической организации".

Контекст

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Штраф за репост видеороликов в Facebook

Мохмад Абдурахманов - брат известного чеченского блогера и критика Рамзана Кадырова Тумсо Абдурахманова. Второй эпизод, за который суд в Аугсбурге наложил на него штраф, касался репоста двух коротких видеороликов, запечатлевших, как израильские солдаты травят собаками палестинского ребенка. 

Facebook показывает ролик только после уведомления: "Данное видео может содержать сцену насилия по отношению к ребенку или подростку. Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут спасти этого ребенка". Комментариев под этим постом Мохмад Абдурахманов не оставил. Суд в Аугсбурге пришел к выводу, что в этом случае он виноват в распространении видео, унижающего человеческое достоинство.

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    Автор: Элла Володина


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