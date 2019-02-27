"Союз" вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb

Старт "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане дважды переносился из-за технических проблем. Сама программа глобального интернета OneWeb вызывает подозрения у ФСБ.
Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б4", стартовавшая утром в четверг, 28 февраля, с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщил Роскосмос. Разгонный блок "Фрегат" (четвертая ступень российской ракеты-носителя) вывел британские спутники на расчетную орбиту 1200 км над поверхностью Земли.
Первоначально запуск планировался на 19 февраля, однако был дважды перенесен по техническим проблемам. Сначала в одном из трубопроводов "Фрегата" было обнаружено отверстие и для его устранения на Куру вылетели специалисты из НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок. Затем старт отложили во второй раз - из-за проблем, возникших при выводе таким же "Союзом" на орбиту египетского спутника 21 февраля.
Программа широкополосного интернета
В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 годы. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру. Британская компания планирует разместить на орбите к 2021 году около 650 спутников, которые позволят обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.
По данным издания "Коммерсант", программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ. Представитель службы заявил изданию об отсутствии гарантии того, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерба интересам РФ. Однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудничество с OneWeb будет продолжено.
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