 ″Союз″ вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb | Новости из Германии о России | DW | 28.02.2019

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Россия

"Союз" вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb

Старт "Союза" с космодрома Куру во Французской Гвиане дважды переносился из-за технических проблем. Сама программа глобального интернета OneWeb вызывает подозрения у ФСБ.

Старт Союза

Старт "Союза"

Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б4", стартовавшая утром в четверг, 28 февраля, с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту Земли шесть спутников связи британской компании OneWeb. Об этом сообщил Роскосмос. Разгонный блок "Фрегат" (четвертая ступень российской ракеты-носителя) вывел британские спутники на расчетную орбиту 1200 км над поверхностью Земли.

Контекст

В Германии готовится к полету космическая оранжерея. Через год-полтора в ней должен вырасти урожай помидоров, предназначенных для полета на Марс. (02.07.2018)

"Роскосмос" должен был обеспечить 21 пуск ракет-носителей семейства "Союз" для выведения на орбиту спутников связи британской компании OneWeb. Но ФСБ считает эту систему угрозой нацбезопасности России. (13.11.2018)

Первоначально запуск планировался на 19 февраля, однако был дважды перенесен по техническим проблемам. Сначала в одном из трубопроводов "Фрегата" было обнаружено отверстие и для его устранения на Куру вылетели специалисты из НПО имени Лавочкина, изготовившего разгонный блок. Затем старт отложили во второй раз - из-за проблем, возникших при выводе таким же "Союзом" на орбиту египетского спутника 21 февраля.

Программа широкополосного интернета

В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 годы. Запуски будут осуществляться с трех космодромов: Байконур, Восточный и Куру. Британская компания планирует разместить на орбите к 2021 году около 650 спутников, которые позволят обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру.

По данным издания "Коммерсант", программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ. Представитель службы заявил изданию об отсутствии гарантии того, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерба интересам РФ. Однако глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудничество с OneWeb будет продолжено.

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