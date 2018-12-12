 Союз биатлонистов России подтвердил допрос его атлетов в Австрии | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2018

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Европа

Союз биатлонистов России подтвердил допрос его атлетов в Австрии

Полиция опросила ряд российских спортсменов на предмет возможного нарушения антидопинговых правил в 2017 году. В МИД РФ действия австрийской полиции назвали "диковатыми".

Российские биатлонисты в Хохфильцене (фото из архива, февраль 2017)

Российские биатлонисты в Хохфильцене (фото из архива, февраль 2017)

Союз биатлонистов России официально подтвердил факт визита австрийских полицейских в отель в Хохфильцене, где проживают российские спортсмены, а также факт их допроса. "Союз биатлонистов России официально подтверждает, что вечером 12 декабря, в расположение национальной сборной команды, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители полиции Австрийской республики", - говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 13 декабря.

Контекст

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"Представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017, который проходил в Хохфильцене", - отмечается в документе. Ранее посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону о расследовании в отношении ряда атлетов и других ее членов из-за возможного нарушения антидопинговых правил во время чемпионата мира в 2017 году.

МИД РФ протестует

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия австрийской полиции неадекватными и "диковатыми". "Я, честно говоря, не очень понимаю, что возрождается в Европе, какие традиции вдруг начали проявляться на европейской земле, чтобы ночью врываться к спортсменам накануне важных для них спортивных мероприятий и создавать странную дестабилизирующую и угнетающую для спортсменов атмосферу угроз, недоверия, что-то пытаться объяснить, что-то пытаться вручить", - сказала она.

По словам Захаровой, у Москвы пока нет оснований усматривать политические мотивы в ситуации вокруг российских биатлонистов, однако если политическая подоплека подтвердится, то "реакция не заставит себя ждать".

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    Автор: Владимир Дорохов


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