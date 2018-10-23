Сочинский адвокат Беньяш освобожден под залог

Краснодарский краевой суд отпустил из-под ареста сочинского адвоката Михаила Беньяша, которого обвиняют в применении силы против полицейского и препятствовании правосудию. "Суд удовлетворил нашу жалобу, Беньяш освобожден под залог в 600 тысяч рублей", - сообщил во вторник, 23 октября, "Интерфаксу" адвокат Беньяша Алексей Аванесян.

При этом 100 тысяч рублей залога будут внесены лично Аванесяном, остальная сумма - Адвокатской палатой Краснодарского края. "Деньги мы переведем сразу же, как только получим банковские реквизиты. Поэтому ожидаем, что Беньяш выйдет на свободу уже сегодня", - указал далее Авванесян. В суде Беньяша защищали 19 адвокатов из разных городов РФ.

"Редкий случай"

На своей странице в Facebook Аванесян выразил "респект" адвокатской палате за уплату большей части залога. "Раньше такого ни одна палата в России не делала", - заявил он. В свою очередь юрист ФБК Илья Жданов назвал освобождение Беньяша "редким случаем", когда сработали сразу несколько факторов. Он указал на действия краснодарского штаба Алексея Навального, многократно обращавшего внимание на это дело, действия адвокатского сообщества, вступившегося за коллегу, поддержка людей в суде и внимание СМИ.

Адвокат из Сочи был задержан 10 сентября в Краснодаре, куда приехал перед акцией протеста против пенсионной реформы 9 сентября. Беньяш намеревался помогать людям, задержанным во время протестов. По дороге в отдел его жестоко избили, впоследствии у него был диагностирован травматический отит. Полицейские утверждают, что юрист сам нанес себе ранения, якобы когда бился головой о машину. Беньяша арестовали на 14 суток за невыполнение требований полицейского.

Два уголовных дела

23 сентября за несколько часов до освобождения он вновь был задержан. На следующий день стало известно о возбуждении против него еще одного дела. Беньяша подозревают в воспрепятствовании правосудию на заседании по делу участников акции "Он нам не царь" 6 мая. По версии следователей, адвокат "неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи" и был удален с заседания. Сам адвокат в интервью "Новой газете" сообщил, что его вывели из зала после призыва пустить на заседание всех слушателей, а когда он попытался вернуться, полицейские оттолкнули его на металлоискатель.

В конце сентября краснодарский суд арестовал Беньяша до 23 ноября. Защита просила назначить Беньяшу домашний арест или освободить под залог, указав, что у юриста есть двухмесячный сын, а его жена находится в больнице, кроме того у него нет недвижимости за рубежом. Интересы Михаила Беньяша представляли более 10 адвокатов.

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