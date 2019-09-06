 Социологи заявили о росте популистских настроений в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2019

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Мир

Социологи заявили о росте популистских настроений в мире

Почти две трети респондентов из 27 стран верят в необходимость сильного лидера. В России этот показатель выше, утверждает социологический институт Ipsos.

Демонстрация правых популистов в Италии

Демонстрация правых популистов в Италии (фото из архива)

В мире растут популистские и националистические настроения. Это следует из данных опроса, проведенного социологическим институтомIpsos в 27 государствах, в том числе в России. Его результаты были опубликованы в четверг, 5 сентября.

В частности, 64 процента (в 2016 году - 63%) совершеннолетних респондентов считают, что их стране необходим сильный лидер. При этом в Германии, Швеции и Японии подобную точку зрения разделили менее половины опрошенных. Кроме того, около половины респондентов (49 процентов, как и в 2016 году) считают, что для решения проблем необходим сильный лидер, готовый нарушить установленные правила.

Две трети россиян хотят сильного лидера

Россия также присутствует среди стран, в которых эксперты Ipsos проводили опрос. Однако данные по РФ за 2016 год в исследовании отсутствуют. Социологи отнесли ее к группе государств, где преобладают националистические взгляды. Причем более двух третей (67%) российских респондентов полагают, что государству нужен сильный лидер. А половина опрошенных считает допустимым для лидера нарушать установленные правила ради разрешения проблем. Против этого выступил только каждый пятый (21 процент) участник опроса.

Каждый второй считает общество расколотым

Большинство опрошенных в 27 государствах убеждено, что экономика в их стране выстроена в пользу обладающих богатством и властью. Подобной точки зрения придерживаются в среднем 70 процентов респондентов (в 2016 году - 69%).  В России так думают 76% опрошенных.

Еще 66 процентов (в 2016 году - 64%) опрошенных полагают, что традиционные партии и политики не уделяют им внимания. Так, подобные взгляды стали чаще встречаться в Южно-Африканской Республике, Великобритании, Японии и Аргентине. Вместе с тем среди жителей Израиля, Италии и Сербии такая точка зрения встречается реже, чем тремя годами ранее.

В России 72% участников опроса заявили, что традиционные партии и политики не уделяют им достаточного внимания. Противоположного мнения придерживаются 8% респондентов.

Эксперты Ipsos особо выделили снижение доли респондентов, считающих общество в своей стране расколотым. В 2016 году такой точки зрения придерживались 58 процентов опрошенных, а в текущем - 54 процента. В России 64 процента участников опроса считают общество расколотым, 14 процентов не согласны с ними.

Рынок труда и националистические взгляды

Социологи особо выделяют распространенность националистических взглядов в мире. В частности, 60 процентов (в 2016 году - 56%) опрошенных полагают, что в условиях небольшого количества вакансий работодателям следует отдавать предпочтение согражданам, а не иммигрантам.

Столько же респондентов не согласны, что страна окажется в более выгодном положении, если примет всех мигрантов, стремящихся приехать. Кроме того, 43 процента (в 2016 - 39%) участников опроса считают, что мигранты отнимают значимые социальные услуги у коренных жителей. В России так думают 45% опрошенных.

Контекст

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Кроме того, в России 81 процент опрошенных поддерживают приоритет найма сограждан вместо мигрантов, с чем не согласны 7 процентов респондентов. И только шесть процентов верят, что принятие Россией всех стремящихся в страну мигрантов пойдет ей на пользу.

"Апатичная политическая культура" Германии

Полученные социологами данные "подтверждают серьезные политические потрясения" последних лет, утверждает руководитель отдела политических и социальных исследований в германском отделении Ipsos Роберт Гримм (Robert Grimm). По его словам, "глубокие идеологические различия открыто претворяют в жизнь во многих странах Западной Европы".

Эксперт связал невысокий по сравнению с другими странами интерес немцев к идее сильного лидера с богатым историческим опытом страны. По его словам, в условиях "апатичной политической культуры" Германия "дрейфует от одной нежелательной коалиции к другой", при этом власти не стремятся к новому социальному контракту с населением.

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    Автор: Илья Коваль


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