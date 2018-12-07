Социал-демократ Тиммерманс стал кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Европейские социал-демократы избрали бывшего министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса, занимающего в настоящий момент пост вице-председателя Еврокомиссии, своим главным кандидатом на выборах в Европейский парламент в 2019 году. В субботу, 8 декабря, его кандидатуру поддержали большинство из порядка 1000 делегатов съезда Партии европейских социалистов (ПЕС) в Лиссабоне.

У Тиммерманса не было конкурентов, единственный его соперник, словак Марош Шефчович снял кандидатуру еще до голосования. Тем самым 57-летний нидерландец стал главным соперником кандидата консерваторов, немца Манфреда Вебера (Manfred Weber) в борьбе за пост председателя Еврокомиссии.

"Европа на распутье"

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес (Andrea Nahles) поздравила Тиммерманса с избранием главным кандидатом европейских социал-демократов, подчеркнув, что "Европа на распутье" и "многое поставлено на карту". "Мы, социал-демократы, объединяемся, чтобы бороться за более справедливую и социальную Европу", - написала она в Twitter.

В ноябре Европейская народная партия (ЕНП) избрала своим главным кандидатом 46-летнего баварского политика Манфреда Вебера, являющегося зампредседателя Христианско-социального союза (ХСС).

После выборов в Европарламент кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента. После выборов 2014 года Еврокомиссию возглавил Жан-Клод Юнкер.

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