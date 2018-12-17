 Социал-демократы призвали ХДС/ХСС прояснить позицию по ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 27.04.2019

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Германия

Социал-демократы призвали ХДС/ХСС прояснить позицию по "Северному потоку - 2"

Критика "Северного потока - 2", высказанная представителем Христианско-социального cоюза Манфредом Вебером, противоречит позиции канцлера Германии, заявил эксперт СДПГ Нильс Шмид.

Трубы для Северного потока - 2

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) призвала партнеров по правящей коалиции - блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального cоюза (ХСС) - разъяснить их позицию в вопросе о строительстве газопровода "Северный поток - 2". Слова представителя ХСС Манфреда Вебера (Manfred Weber) противоречат позиции канцлера и федерального правительства, заявил эксперт СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид (Nils Schmid) изданиям Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten в субботу, 27 апреля. Политик отметил, что ожидает от христианских партий ответа - "как можно устранить это противоречие".

Контекст

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

Внесение поправок в Газовую директиву ЕС прошло последний этап - за них проголосовал Совет Евросоюза. Они касаются "Северного потока-2" и существенно усложнят введение его в эксплуатацию. (15.04.2019)

В часе езды от Берлина полным ходом строится EUGAL - наземное продолжение "Северного потока-2" по территории Германии. Политические дискуссии нас не касаются, говорят строители. Репортаж DW. (27.02.2019)

Ранее Вебер неоднократно подчеркивал, что в случае избрания его главой Еврокомиссии будет добиваться прекращения строительства "Северного потока - 2". Так, 26 апреля политик заявил, что решение о прокладке второго газопровода по дну Балтийского моря должно приниматься не отдельными странами, а на общеевропейском уровне. По его мнению, такие проекты следует согласовывать с соседями Германии - Данией, Польшей, балтийскими государствами, а также Украиной.

"Северный поток - 2" противоречит европейским интересам, считает Вебер - главный кандидат Европейской народной партии (ЕНП) на майских выборах в Европарламент. За этим проектом стоит экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), заявил политик изданиям медиагруппы Funke 27 апреля.

Российский газ в Европе

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддерживает строительство газопровода. Социал-демократы придерживаются аналогичной позиции "Необходимо соблюдать заключенные контракты", - подчеркнул эксперт СДПГ. По словам Шмида, Германия в долгосрочном плане зависит от импорта энергоносителей. Российский газ является "важным компонентом", добавил он.

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    Автор: Андрей Гурков


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