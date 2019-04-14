 Социал-демократы победили на выборах в парламент Финляндии | Новости из Германии о Европе | DW | 14.04.2019

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Европа

Социал-демократы победили на выборах в парламент Финляндии

По предварительным данным, Социал-демократическая партия Финляндии набралв на выборах в Эдускунту 17,7 процента голосов. Второе место заняли правые популисты из "Истинных финнов".

Председатель Социал-демократической партии Финляндии Антти Ринне

Председатель Социал-демократической партии Финляндии Антти Ринне

В Финляндии прошли парламентские выборы. Почти 4,5 миллиона человек в воскресенье, 14 апреля выбирали членов Эдускунты (однопалатного парламента), срок полномочий которых составляет 4 года.

На 200 мест в Эдускунте претендовали 2468 человек, в том числе 165 депутатов нынешнего созыва. В выборах участвовали в общей сложности 19 партий, 9 из которых представлены в нынешнем парламенте.

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Согласно предварительным результатам голосования, Социал-демократическая партия Финляндии набрала 17,7 процента голосов. Второе место заняли правые популисты из "Истинных финнов" - 17,5 процента, третье - консервативная Национальная коалиционная партия с 16,4 процента голосов. Либеральная партия "Финляндский центр" во главе с и.о. премьер-министра Юхой Сипилей получает 14,8 процента голосов, экологи из из "Зеленого союза" - 10,8 процента. Остальные партии набрали менее 10 процентов голосов.

Таким образом, по предварительным данным, Социал-демократическая партия получает 40 мест в парламенте, "Истинные финны" - 39 мест, Национальная коалиционная партия - 38, "Финляндский центр" - 31, "Зеленый союз" - 20.

Правительство ушло в отставку

В начале марта правительство Юхи Сипили ушло в отставку в связи с проваленным проектом масштабных реформ социальной сферы и здравоохранения. Президент Финляндии Саули Ниинистё поручил кабинету министров продолжить исполнение обязанностей до избрания нового парламента. Важными темами предвыборной борьбы помимо реформ являлись отношения с Россией и борьба с изменением климата.

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