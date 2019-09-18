Социалисты в Испании договорились о коалиции с ультралевыми

Глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес и лидер ультралевой партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас подписали во вторник, 12 ноября, предварительное соглашение о формировании коалиционного правительства. Таким образом Испанию впервые после смерти диктатора Франко в 1975 году может возглавить коалиционное правительство. "Испании необходимо стабильное правительство, солидное правительство", - заявил Санчес.

На прошедших 10 ноября внеочередных выборах в парламент Испании, четвертых за последние четыре года, ни одна партия не добилась абсолютного большинства, то есть не получила как минимум 176 мест из 350 имеющихся в законодательной палате. Больше всех мандатов получила правящая ИСРП, но она ухудшила свой показатель по сравнению с прошлыми выборами: вместо 123 мест у нее 120. Число депутатов от "Подемос" тоже сократилось - с 42 до 35 человек. Сейчас у обеих партий насчитывается 155 мандатов, так что им придется вести переговоры с другими политическими силами.

Партия "Подемос" была основана в 2014 году группой левых активистов и интеллектуалов и считала себя политическим крылом движения "Индигнадос" - испанского аналога Occupy Wall Street. В минувшие полгода социалисты уже пытались договориться с ультралевыми о формировании правительства, но альянс так и не состоялся - как считают аналитики, из-за радикализма "Подемос".

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