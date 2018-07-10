Сохранит ли НАТО единство на саммите в Брюсселе

Ожидается, что на саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля, будут предприняты шаги, связанные с изменившимися за последние годы условиями. НАТО проводит свои встречи в верхах обычно раз в два года. И они определяют политику всего альянса как минимум на последующие пару лет. Поворотным в истории НАТО стал саммит 2014 года в Уэльсе. Если после окончания холодной войны сокращались как структуры и персонал организации, так и расходы на оборону, то, в частности, после незаконной аннексии Крыма Россией и начала войны в Донбассе все изменилось.

НАТО усиливает оборону

И НАТО начала реформироваться. По итогам Уэльса были сформированы силы сверхбыстрого реагирования - около пяти тысяч солдат, способных к разворачиванию на протяжении двух-семи дней. Поскольку Польша и страны Балтии чувствовали угрозу для себя из-за политики России, то через два года, в Варшаве, НАТО решила разместить в этих четырех странах по батальону на ротационной основе.

Но этих сил слишком мало, если начнется полномасштабный кризис. Потому брюссельский саммит должен стать важным шагом в приспособлении альянса к новым условиям. Например, выдвинута инициатива "четырежды 30": 30 сухопутных батальонов, 30 воздушных эскадрилей и 30 боевых кораблей до 2020 года должны будут стать готовыми к применению в течение 30 дней или менее. Речь идет не о создании новых подразделений, а о повышении готовности уже существующих.

Председатель Евросовета Туск, генсек НАТО Столтенберг и глава Еврокомиссии Юнкер подписывают совместную декларацию, 10 июля 2018

Для того чтобы вовремя перебросить эти подкрепления туда, где они будут нужны, еще нужно очень много сделать. Потому НАТО работает над улучшением военной мобильности. Это стало центральной темой сотрудничества с ЕС, потому что большая часть инфраструктуры в Европе не приспособлена для военных нужд. А на саммите в Брюсселе НАТО утвердит создание двух новых командных центров: в Норфолке (США) и в Ульме (Германия). Первый будет координировать и облегчать переброску войск через Атлантический океан, второй - по Европе.

"Ближайшие партнеры"

Утром в четверг на саммите пройдет отдельное заседание вместе с президентами Украины и Грузии Петром Порошенко и Георгием Маргвелашвили. Генсек альянса Йенс Столтенберг назвал эти страны "двумя из наших ближайших партнеров". Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко видит определенный символизм в таком заседании ровно через 10 лет после саммита в Бухаресте. Тогда две страны хотели получить план действий членства в НАТО, но некоторые государства-члены это заблокировали. Вместо этого тогда все страны НАТО договорились, что когда-нибудь Украина и Грузия смогут вступить в организацию.

На саммите в Брюсселе эти страны в альянс не пригласят, однако планируется подтверждение бухарестского обещания. А доказательством того, что двери в НАТО открыты, станет решение пригласить Македонию. Это стало возможным после исторического соглашения с Грецией, касающегося названия страны. А переговоры о вступлении как таковые смогут начаться, только если на референдуме будет утверждено новое наименование страны - Республика Северная Македония.

Поддержка Украины

Кроме поддержания стремлений Украины вступить в НАТО, Пристайко в интервью DW назвал еще две цели Киева на саммите. Первая из них - подтверждение поддержки альянсом Украины перед лицом российской агрессии. Речь идет и о "непризнании оккупации Крыма и Востока", и о призыве отпустить украинских политзаключенных в Крыму и РФ, и об осуждении строительства Керченского моста, и об ответственности Москвы за реализацию минских договоренностей.

Второе задание, по словам Пристайко, - это развитие практического взаимодействия с НАТО. Как известно, альянс поддерживает Украину, в частности, в рамках десяти трестовых фондов, тренирует украинских солдат, предоставляет оборудование.

Дональд Трамп на трапе самолета по прибытии в Брюссель на саммит НАТО

Риск провала саммита?

И все же в центре внимания саммита стоит один человек - президент США Дональд Трамп. Все решения встречи отображаются в объемной итоговой декларации. Исходя из опыта июльского саммита G7 в Канаде, когда Трамп уже после его окончания отозвал свое согласие с коммюнике, журналистов очень интересует, не случится ли то же самое и сейчас. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон убеждала на брифинге 10 июля, что декларация саммита альянса - совершенно другое дело, чем коммюнике G7.

Как после G7 Трамп встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, так и после саммита НАТО он 16 июля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Хатчисон и здесь попыталась развеять опасения. Она напомнила о встречах Совета НАТО-Россия, на которых представители альянса выражают коллегам из РФ свою обеспокоенность действиями Москвы касательно, например, Украины. "Президент (Трамп. - Ред.) выскажет те же месседжи Путину", - уверяет она. В свою очередь, и Столтенберг поприветствовал встречу в Хельсинки, ведь для НАТО очень важно вести диалог с Россией.

Расходы на оборону

Центральной же темой саммита станут расходы на оборону. В Уэльсе все страны НАТО согласились пытаться довести их до двух процентов ВВП до 2024 года. Тогда, в 2014-м, стран, выполняющих эту цель, было всего три, подчеркнул Столтенберг. С тех пор многое изменилось. В этом году таких стран уже станет восемь. И все без исключения члены альянса повышают расходы.

Но Трампу этого мало. В мае прошлого года на встрече лидеров НАТО в Брюсселе он уже отчитал своих коллег за то, что они недостаточно платят. Более того, он не сделал того, чего от него так ждали: подтверждения его приверженности статье 5 Североатлантического договора, определяющей, что атака на одну страну-члена - это атака на всех.

Объектом самой острой критики является Германии, выделяющая на оборону 1,24 процента ВВП. И это при том, что по этому показателю она делеко не последняя. Правительство ФРГ прикладывает значительные усилия, чтобы убедить в своих достижениях. Ведь до 2024 года Берлин планирует довести расходы до 1,5 процента. За десять лет рост составит 80 процентов. При этом по ряду своих вкладов Германия находится на втором месте в НАТО.

По пути в Брюссель Трамп опять написал в Twitter, что многие страны НАТО не только не выделяют на оборону достаточно, но еще и остаются должными Соединенным Штатам, которые их защищают.

Потому-то Столтенберг долго убеждал журналистов, что различия во взглядах между союзниками - это нормально. А вот по принципиальным вещам Европа и Северная Америка согласны, убежден он. В свою очередь, Хатчисон пообещала, что Трамп подтвердит свою приверженность коллективной обороне НАТО.

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