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София Полянская
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София Полянская: избранные публикации
Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры
DW поговорила с театральным режиссером Юром Диваковым об успехе за рубежом и адаптации белорусов к польской индустрии.
Культура
03.09.2023
3 сентября 2023 г.
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