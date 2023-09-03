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София Полянская

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София Полянская: избранные публикации

Белорусский театральный режиссер Юра Диваков

Театральный режиссер Юра Диваков покоряет польские театры

DW поговорила с театральным режиссером Юром Диваковым об успехе за рубежом и адаптации белорусов к польской индустрии.
Культура3 сентября 2023 г.
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