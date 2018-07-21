 Сотрудник ярославской ИК-1 задержан после публикации видео с пытками | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2018

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Россия

Сотрудник ярославской ИК-1 задержан после публикации видео с пытками

Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках, сообщает "Общественный вердикт". Организация ранее передала журналистам видео с пытками в колонии Ярославской области.

Тюрьма в России (фото из архива)

В Ярославской области задержан сотрудник исправительной колонии №1 Максим Яблоков, сообщает в субботу, 21 июля, правозащитная организация "Общественный вердикт".

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"Начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках", - написали правозащитники, приложив список имен и фамилий тех работников колонии, которые, по их данным, также участвовали в пытках заключенного.

"Новая газета" 20 июля опубликовала видео, на котором видно, как сотрудники колонии издеваются над заключенным. Они, в частности, кладут его на стол лицом вниз, избивают дубинками, выливают ему на голову воду из ведра. Преступление, по данным газеты, произошло 29 июня 2017 года. Запись журналистам передал фонд "Общественный вердикт".

Следственный комитет России после публикации возбудил уголовное дело, а ФСИН по Ярославской области начал служебную проверку.

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    Автор: Елена Барышева


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