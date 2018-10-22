 Сотрудник штаба Навального приговорен к 10 месяцам колонии | Новости политики из Германии | DW | 22.10.2018

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Политика

Сотрудник штаба Навального приговорен к 10 месяцам колонии

По версии обвинения, Константин Салтыков ударил двух полицейских и причинил им "моральный вред". Он отсидел почти восемь месяцев в СИЗО, так что теперь его отпустили из зала суда.

Протестная акция в Москве 28 января 2018 года (фото из архива)

Протестная акция в Москве 28 января 2018 года (фото из архива)

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 22 октября, приговорил сотрудника штаба Алексея Навального - Константина Салтыкова к десяти месяцам колонии. На момент вынесения приговора Салтыков уже отсидел почти восемь месяцев в СИЗО, так что его отпустили из-под стражи в зале суда.

Контекст

Власти оценили протестный потенциал сторонников Навального. В условиях политической турбулентности на фоне пенсионной реформы Кремлю есть чего опасаться, считает Александр Плющев. (25.09.2018)

Количество участников акций протеста в Санкт-Петербурге остается практически неизменным. А полиция с каждым разом ведет себя все сдержаннее. (28.01.2018)

Константин Салтыков был задержан на протестной акции 28 января этого года в Москве вместе с Навальным. По версии обвинения, Салтыков во время задержания ударил одного полицейского в бедро, а второго - в лицо и спину и причинил им тем самым "моральный вред".

Сам Салтыков свою вину не признает, правозащитный центр "Мемориал" считает его политзаключенным.

В июле этого года в РФ вступил в силу закон о зачете в срок наказания времени содержания в СИЗО. Он, в частности, предусматривает, что один день в изоляторе учитывается как 1,5 дня в колонии общего режима.

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    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    "Не мешайте проходу других граждан"

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  • Полицейские на Пушинской площади в Москве во время забастовки избирателей

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    Ни шагу с тротуара

    Шеренга полицейских стояла на протяжении всей Тверской улицы, начиная от метро "Маяковская" и заканчивая зданием мэрии Москвы.

  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Бессрочный протест противников пенсионной реформы

Контекст

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы. (28.01.2018)  

Ссылки в интернете

"Мемориал" признал активиста Салтыкова политзаключенным  

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За что преследуют оппозиционеров в России?  

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Примерно в ста российских городах прошли акции сторонников Алексея Навального. Самого оппозиционера задержали в Москве спустя несколько минут после выхода на Тверскую. DW ведет хронику событий (время мск).

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