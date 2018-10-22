Сотрудник штаба Навального приговорен к 10 месяцам колонии

Тверской районный суд Москвы в понедельник, 22 октября, приговорил сотрудника штаба Алексея Навального - Константина Салтыкова к десяти месяцам колонии. На момент вынесения приговора Салтыков уже отсидел почти восемь месяцев в СИЗО, так что его отпустили из-под стражи в зале суда.

Константин Салтыков был задержан на протестной акции 28 января этого года в Москве вместе с Навальным. По версии обвинения, Салтыков во время задержания ударил одного полицейского в бедро, а второго - в лицо и спину и причинил им тем самым "моральный вред".

Сам Салтыков свою вину не признает, правозащитный центр "Мемориал" считает его политзаключенным.

В июле этого года в РФ вступил в силу закон о зачете в срок наказания времени содержания в СИЗО. Он, в частности, предусматривает, что один день в изоляторе учитывается как 1,5 дня в колонии общего режима.

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