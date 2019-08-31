Сотрудник "Укроборонпрома" осужден за шпионаж в пользу России

Шевченковский районный суд Киева, основываясь на данных Службы безопасности Украины (СБУ), приговорил к девяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России сотрудника госконцерна "Укроборонпром" по статье о госизмене. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил пресс-центр СБУ. По сведениям ведомства, житель Запорожья был завербован в 2014 году на территории аннексированного Россией Крыма "для поддержки идей "русского мира".

"Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса и о социально-политической обстановке в запорожском регионе", - говорится в сообщении СБУ. Собранные разведданные запорожец посылал через каналы электронной связи некоего офицера Главного управления Генштаба ВС РФ, а также передавал во время личных встреч в России, Беларуси и Крыму.

СБУ сообщила, что ее сотрудники в начале июля задержали агента при пересечении границы и изъяли карту памяти, на которой содержались собранные для передачи разведданные. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым, которое передали в суд.

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