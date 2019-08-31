 Сотрудник ″Укроборонпрома″ осужден за шпионаж в пользу России | Новости из Германии об Украине | DW | 31.08.2019

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Украина

Сотрудник "Укроборонпрома" осужден за шпионаж в пользу России

Суд в Киеве счел запорожца, работавшего в "Укроборонпроме", агентом российской разведки и приговорил к 9 годам лишения свободы. За плату он передавал в РФ данные об украинском ОПК, указывает СБУ.

СБУ

Шевченковский районный суд Киева, основываясь на данных Службы безопасности Украины (СБУ), приговорил к девяти годам лишения свободы за шпионаж в пользу России сотрудника госконцерна "Укроборонпром" по статье о госизмене. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил пресс-центр СБУ. По сведениям ведомства, житель Запорожья был завербован в 2014 году на территории аннексированного Россией Крыма "для поддержки идей "русского мира".

Контекст

Оба фигуранта приговорены к длительным срокам лишения свободы. Они признаны виновными в том, что на протяжении ряда лет фотографировали военный аэродром в Шяуляе и передавали снимки России. (20.06.2019)

Бывший офицер эстонской армии Денис Метсавас и его отец, ранее служивший в погранвойсках КГБ СССР, передавали секретную информацию российской разведке. Оба приговорены к лишению свободы (11.02.2019)

"Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса и о социально-политической обстановке в запорожском регионе", - говорится в сообщении СБУ. Собранные разведданные запорожец посылал через каналы электронной связи некоего офицера Главного управления Генштаба ВС РФ, а также передавал во время личных встреч в России, Беларуси и Крыму.

СБУ сообщила, что ее сотрудники в начале июля задержали агента при пересечении границы и изъяли карту памяти, на которой содержались собранные для передачи разведданные. Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение между прокурором и подозреваемым, которое передали в суд.

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  • Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) занимает 14 футбольных полей.

    Самое секретное здание Германии

    Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.

  • Логотип Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

  • У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - художественный объект из красноватой стали

    Самое секретное здание Германии

    У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

  • Фойе нового здания Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

  • Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров.

    Самое секретное здание Германии

    Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

  • В комплексе - два так называемых кризисных центра

    Самое секретное здание Германии

    В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

  • Кабинет разведчиков

    Самое секретное здание Германии

    А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

    Самое секретное здание Германии

    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

  • Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года

    Самое секретное здание Германии

    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Самое секретное здание Германии

Журналисты впервые получили доступ в новую штаб-квартиру внешней разведки ФРГ в Берлине. DW знакомит вас с самым секретным зданием Германии. (30.01.2018)  

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