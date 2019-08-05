 Сотрудник отдела расследований ФБК Албуров арестован на 10 суток | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2019

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Россия

Сотрудник отдела расследований ФБК Албуров арестован на 10 суток

Пресненский суд отказался вызвать полицейских, задержавших Георгия Албурова на "протестной прогулке" 3 августа.

Задержание на протестной прогулке в Москве 3 августа

Задержание на "протестной прогулке" в Москве 3 августа

lПресненский районный суд Москвы в понедельник, 5 августа, арестовал на 10 суток сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова. При этом судья отказалась вызвать для дачи показаний сотрудников полиции, которые задержали Албурова, подчеркнул тот.

Сотрудник ФБК был задержан 3 августа на "протестной прогулке" в Москве. Ее участники выступали против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. Всего в ходе протестной акции 3 августа на Бульварном кольце задержали более 800 человек, утверждает правозащитный сайт "ОВД-Инфо".

Расследование ФБК о заместителе Собянина

1 августа Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о первом заместителе мэра Москвы Наталье Сергуниной. Сотрудники фонда обнаружили у нее недвижимость на 6,5 млрд рублей. По данным ФБК, эти деньги Сергунина заработала на продаже городской недвижимости по минимальной цене фирмам, подконтрольным ее семье. Впоследствии на месте большинства проданных старинных особняков в центре столицы были построены отели, отмечается в расследовании.

Новые аресты в рамках дела о "массовых беспорядках"

За несколько часов до оглашения меры пресечения Албурову Пресненский суд распорядился арестовать до 27 сентября трех фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" после московской акции 27 июля. В деле, возбужденном Следственным комитетом России, фигурируют 10 человек. Шесть из них были арестованы ранее.

Контекст

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Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

Массовые задержания на московской акции

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение о признании недействительными сотен подписей в их поддержку.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью, избивая безоружных демонстрантов дубинками. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек, большинство из них отпустили к утру следующего дня.

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    Автор: Евгений Жуков


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