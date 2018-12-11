 Сотрудников Росгвардии на массовых мероприятиях планируют снарядить видеорегистраторами | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.08.2019

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Россия

Сотрудников Росгвардии на массовых мероприятиях планируют снарядить видеорегистраторами

Бойцам Росгвардии, работающим на массовых мероприятиях или находящимся на спецоперациях, выдадут видеорегистраторы. Устройства будут использоваться "для фиксации обстановки".

Russland Moskau | Demonstration gegen Polizeigewalt und für freie Wahlen (Getty Images/AFP/Y. Kadobnov)

Сотрудники Росгвардии на митингах в Москве

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) планирует оснастить своих бойцов видеорегистраторами, сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью ТАСС в пятницу, 30 августа. По его словам, видеорегистраторы планируется использовать "для фиксации обстановки" на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций. В то же время Золотов отметил, что для этого потребуется "проработать... правовые вопросы".

Контекст

Дарье Сосновской вменяют нарушение правил проведения массового мероприятия. Правозащитники называют это дело "откровенным произволом", глава СПЧ призывает открыть дело против ударившего ее полицейского. (12.08.2019)

В обязанности сотрудников, которых Росгвардия ищет для работы на массовых мероприятиях в Москве, входит "подавление бунтов", говорится в объявлении на сайте вакансий HeadHunter.

Недавно член Совета Федерации Владимир Лукин внес в Госдуму РФ законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии носить во время службы "хорошо различимый идентификационный номер". Лукин подчеркнул, что сейчас нагрудный знак с номером полицейского легко скрывается за амуницией, а сотрудники Росгвардии вообще не обязаны его надевать.

По мнению Лукина, обязанность носить идентификационный номер является значимым элементом публичной деятельности полиции и "служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола". 

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    Автор: Григорий Аросев


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