 Сотрудников отеля научили оказывать первую помощь Шарикам и Тузикам | Кадр дня | DW | 27.06.2018

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Кадр за кадром

Сотрудников отеля научили оказывать первую помощь Шарикам и Тузикам

Эта фотография сделана в Мюнхене. Не беспокойтесь, пес Макс чувствует себя прекрасно - он выступает в роли четвероногого пациента на специальных курсах для сотрудников отеля.

Пес Макс

В последнее время в Германии увеличивается число отелей, разрешающих брать в номера домашних животных. Как сообщает агентство dpa, один из отелей Мюнхена, входящий в сеть Sofitel, даже организовал для своих сотрудников специальные курсы первой помощи собакам и другим животным, чтобы они знали, что нужно делать, если четвероногий гость поранит лапу или внезапно захворает.

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    10 пород собак, выведенных в Германии

    Ротвейлер

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    10 пород собак, выведенных в Германии

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    Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

  • Шнауцер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Шнауцер

    Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.

    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


Прогулка по Музею такс

  • Коронованная такса

    Прогулка по Музею такс

    В золоте

    В центре экспозиции нового Музея такс (Dackelmseum) в баварском Пассау - коронованная такса. Любимица немцев предстает перед посетителями во всех своих проявлениях: фарфоровые статуэтки чередуются в музее с фигурками из пластика, олова, слоновой кости. Есть здесь и таксы-солонки, и пивные кружки, и тарелки.

  • Таксы из фарфора

    Прогулка по Музею такс

    На лугу

    В обычной жизни такса - собака охотничья: она с удовольствием роет норы, обожает подземную охоту на лис и барсуков. Главное для нее - движение и свобода. Эта витрина музея посвящена разновидностям охотничьей породы низкорослых гончих в фарфоровом исполнении.

  • Такса, кивающая головой

    Прогулка по Музею такс

    Хит продаж

    Одно время все кому не лень брали вот таких такс с собой в дорогу, усадив на видное место в автомобиле.

  • Олимпийский талисман

    Прогулка по Музею такс

    Олимпийский талисман

    Пик народного признания таксы в Германии пришелся на 1972 год, когда она стала талисманом летней Олимпиады в Мюнхене. Предложил кандидатуру таксы на этот "пост" тогдашний президент Национального олимпийского комитета ФРГ Вилли Дауме (Willi Daume). Этой породе свойственны олимпийские качества: быстрота, выносливость и боевой дух.

  • Полдник баварца

    Прогулка по Музею такс

    Перекус в компании таксы

    Brotzeit ("время хлеба") - традиционный баварский полдник или перекус с обацдой, белыми колбасками, кренделем и пивом. Прогулка с таксой - такая же неотъемлемая часть баварской жизни, как и бротцайт. Настоящий баварец обязан любить пиво, сосиски и ... таксу!

  • Пряник в форме таксы

    Прогулка по Музею такс

    Кулинарные курьезы

    Гости и жители Пассау могут полакомиться гастрономическими новинками: супом, кренделем, пряниками, конфетами и пиццей - в виде таксы или названными в ее честь. А можно заказать и кружку пива марки "Dackel" ("такса"), рецепт и название которого молодые пивовары из Мюнстера придумали во время поездки в Баварию.

  • Такса в костюме короля

    Прогулка по Музею такс

    На парад

    Парады такс - мероприятия популярные, собирающие многотысячную публику (на фото - костюмированный фестиваль такс в Кракове). Самые яркие и самые курьезные фотоснимки, сделанные в ходе таких парадов, выставлены в новом музее.

  • Йозеф Кюбльбек (слева) и Оливер Шторц с таксами

    Прогулка по Музею такс

    Организаторы

    В Пассау Йозеф Кюбльбек (Josef Küblbeck, слева) и Оливер Шторц (Oliver Storz) - личности известные. Они - кураторы частного музея, посвященного таксе - символу, как они считают, не только Баварии, но и всей Германии.

    Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс


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