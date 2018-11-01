 Сотрудники Google выступили против сексдомогательств на работе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.11.2018

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Мир

Сотрудники Google выступили против сексдомогательств на работе

По всему миру работники Google провели забастовки под лозунгом "За настоящие перемены". По мнению собравшихся, руководство Google недостаточно борется с сексуальными домогательствами.

Забастовка Google в Нью-Йорке, 1 ноября 2018 г.

Забастовка Google в Нью-Йорке, 1 ноября 2018 г.

Тысячи сотрудников корпорации Google по всему миру приняли участие в забастовках против сексуальных домогательств, предположительно имевших место в компании. В штаб-квартире Google в калифорнийском Маунтин-Вью в четверг, 1 ноября, на специальной акции собрались тысячи сотрудников. Протесты под девизом "Забастовка Google за настоящие перемены" также прошли в офисах Google в Нью-Йорке, Дублине, Берлине и Сингапуре.

Контекст

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"Я действовал легкомысленно и не подумал, что мой поступок смутит и шокирует вас... Мне правда очень жаль", - заявил россиянин. Жюльет Гонсалес Теран приняла его извинения. (21.06.2018)

Организаторы обвинили руководство в недостаточно энергичном противодействии сексуальным домогательствам. "К сожалению, отсутствием действенных мер руководство показало, что наша безопасность не является приоритетом", - заявили участники мероприятий.

Ранее глава Google Сундар Пичаи сообщил, что в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах компания уволит 48 сотрудников. Пичаи заявил, что Google будет всегда проводить "суровую линию" в отношении подобных нарушений. Реакцию руководителя компании спровоцировала статья в The New York Times, где было рассказано о многочисленных случаях сексуального шантажа и запугивания, а также о попытках верхушки Google скрыть эти нарушения.

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    Автор: Никита Баталов


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