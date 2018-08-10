Сотрудники центра "Э" провели обыск в Московской еврейской религиозной общине

Сотрудники центра "Э", главного управления по противодействию экстремизму МВД России, в пятницу, 10 августа, провели обыск в офисе Московской еврейской религиозной общины. Об этом лидер еврейского движения "Шахар" Александр Каргин написал на своей странице в соцсети "В контакте".

В ходе обыска полицейские обнаружили не принадлежащую Каргину националистическую литературу, сообщил адвокат Игорь Зубер. По его данным, обыск обусловлен проверкой в отношении Каргина по заявлению, которое ранее получили правоохранительные органы.

По словам Зубера, проверка проводится по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Каргин вызван в полицию для дачи объяснений.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

Российская политика в карикатурах Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Российским пенсионерам приказано долго жить В России повысили пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Реформа правительства обрадовала не всех. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции пенсионеров.

Российская политика в карикатурах Есть ли жизнь после бензина по 100 рублей за литр? Цены на бензин в России могут взлететь до 100 руб./литр. Причина - искусственное сдерживание розничных цен, что ведет к разорению независимых АЗС. Сергей Елкин о последствиях для потребителей.

Российская политика в карикатурах Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

Российская политика в карикатурах Выборы мэра Москвы: оппозиция без единого кандидата Несколько оппозиционных политиков, среди которых Яшин, Гудков и Митрохин, хотят баллотироваться на выборах мэра Москвы. Сергей Елкин о том, почему оппозиция не может договориться.

Российская политика в карикатурах Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

Российская политика в карикатурах Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые? В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов 7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

Российская политика в карикатурах Кому вредят российские контрсанкции? Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

Российская политика в карикатурах Свобода печати по-русски 3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах По кому ударит российский ответ на американские санкции Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

