Сотни человек стали жертвами цунами в Индонезии  

Не менее 168 человек, согласно уточненным данным, погибли в результате цунами в Индонезии, которое произошло в субботу, 22 декабря, у берегов Зондского пролива, - он разделяет остров Ява и Суматра.

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB), ранены по меньшей мере 745 человек. Кроме того, стихия разрушила сотни зданий, включая несколько отелей, и повредила корабли.

Сильнее всего от природной катастрофы пострадали жители округа Пандегланг. Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау, однако, эта версия проверяется. В BNPB предупреждают, что число жертв и пострадавших может возрасти.

Ранее 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошли два сильных землетрясения.На город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Тогда жертвами природных стихий стали около 2000 человек, свыше 4000 пострадали.

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