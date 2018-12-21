 Сотни человек стали жертвами цунами в Индонезии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.12.2018

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Мир

Сотни человек стали жертвами цунами в Индонезии

Возможной причиной цунами, унесшего жизни не менее 168 человек, спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау. Число пострадавших составило около 750 человек.

Последствия цунами в Индонезии

Последствия цунами в Индонезии

Не менее 168 человек, согласно уточненным данным, погибли в результате цунами в Индонезии, которое произошло в субботу, 22 декабря, у берегов Зондского пролива, - он разделяет остров Ява и Суматра. 

Контекст

Столица ФРГ адаптирует инфраструктуру под новую климатическую реальность. Концепция "города-губки" включает аккумуляцию осадков в зеленых насаждениях, а не отвод их в дождевую канализацию. (23.07.2018)

Разрушения не позволяют доставлять гуманитарную помощь всем пострадавшим. Сроки для проведения операций по поиску выживших подходят к концу. (07.10.2018)

По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB), ранены по меньшей мере 745 человек. Кроме того, стихия разрушила сотни зданий, включая несколько отелей, и повредила корабли.

Сильнее всего от природной катастрофы пострадали жители округа Пандегланг. Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Кракатау, однако, эта версия проверяется. В BNPB предупреждают, что число жертв и пострадавших может возрасти.

Ранее 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошли два сильных землетрясения.На город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Тогда жертвами природных стихий стали около 2000 человек, свыше 4000 пострадали.

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  • Темные облака над вершиной вулкана Агунг на Бали

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Облако пепла

    Извержение вулкана Агунг на северо-востоке Бали началось в минувшие выходные. В результате близлежащие курорты и деревни покрылись тонким слоем пепла. Темные серые облака над вершиной вулкана были видны в столице острова, городе Денпасара, и даже с соседнего острова Ломбок.

  • Вулкан Агунг в ночное время

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Выбросы потоков лавы

    Когда наступила ночь, яркое зарево из кратера осветило облако пепла, поднявшееся на 6000 метров над вершиной вулкана Агунг. Он начал проявлять признаки активности еще в сентябре, что побудило местные власти повысить статус опасности вулкана до чрезвычайного и эвакуировать 140 000 человек, живущих поблизости. Однако позже, 29 октября, уровень опасности был понижен.

  • Карта Индонезии

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Самая высокая точка Бали

    Вулкан Агунг высотой 3142 метра является самой высокой точкой острова. В результате выбросов газа и пепла прекращена работа сразу двух аэропортов - на острове Бали и на соседнем острове Ломбок.

  • Пляж на острове Бали

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Рай под пеплом

    Остров Бали - главный туристический центр Индонезии. Прекрасные океанские пляжи, храмы и пышные леса привлекают около 5 млн туристов в год. Но, по словам Маде Сугири, представителя местного отеля Mahagiri Panoramic, в последние месяцы число посетителей сократилось: "Мы вышли из опасной зоны, но, как и на других курортах региона, конечно, извержения вызывают отток туристов".

  • Мальчик фотографирует вулкан на смартфон

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    "Все еще безопасен"

    Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии указывает, что Бали "все еще безопасен" для туристов. В заявлении агентства отмечается, что на выходных статус чрезвычайной ситуации для Агунга оставался на уровне 3 (на один пункт ниже показателя самой высокой опасности). При этом, несмотря на ряд извержений, вулканическая активность остается относительно стабильной.

  • Пассажиры пытаются вылететь с острова Бали

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Аэропорты закрыты

    Иначе обстояли дела со статусом авиаперелетов над островом - в воскресенье, 26 ноября, уровень опасности здесь достиг самой высокой - красной - отметки. Хотя многие рейсы продолжали выполняться, сотни человек оказались в затруднительном положении. В итоге сначала закрылся аэропорт на острове Ломбок, а затем и главный международный аэропорт Нгурах-Рай на Бали.

  • Эвакуация местных жителей

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Зона отчуждения вокруг вулкана

    В результате последних выбросов лавы свои дома покинули около 25 000 человек. Власти призвали всех, кто находится внутри зоны отчуждения в радиусе 7,5 километров от кратера вулкана, немедленно эвакуироваться. Гора Агунг - один из более чем 120 действующих вулканов в Индонезии. Жервами его последнего крупного извержения, которое случилось в 1963 году, стали более тысячи человек.

  • Структура вулкана Агунг

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Магма и пепел

    Вулканологи описали возобновившуюся 25 ноября активность вулкана Агунг как фреатический взрыв, то есть извержение с испарением дыма, вызванное нагревом и расширением грунтовых вод. 26 ноября власти заявили, что, судя по оседанию пепла, уже началось магматическое извержение.

  • Солдат надевает на ребенка маску для защиты от пепла

    Извержение вулкана Агунг на острове Бали

    Меры предосторожности на Бали

    "Гора Агунг все еще извергает пепел, но нам нужно внимательно следить и быть готовыми к более мощному, взрывному извержению", - предупреждает индонезийский вулканолог Геде Суантика. Солдаты и полиция раздают людям в близлежащих деревнях и курортах защитные маски.

    Автор: Елена Барышева


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Извержение вулкана Агунг на острове Бали

На индонезийском острове Бали началось извержение вулкана, дым и пепел от которого поднялись в небо на тысячи метров. Власти эвакуируют людей из зоны отчуждения. Об этом - в галерее DW. (27.11.2017)  

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