Сотни туристов в отеле на Тенерифе проверяют на коронавирус

Сотни туристов, остановившихся в отеле H10 Costa Adeja Palace, получили во вторник, 25 февраля, указание остаться в своих номерах до дальнейших распоряжений органов здравоохранения острова Тенерифе. Такое решение было принято властями после того, как первый тест на коронавирус одного из постояльцев, врача, приехавшего с севера Италии, дал положительный результат. Теперь все его возможные контакты должны быть проверены.



Власти пока не говорят о карантине, анализы туриста из Италии направлены в Мадрид для повторной проверки. Всего в отеле 467 номеров, четыре открытых бассейна и два джакузи.

На сегодняшний день в Испании зарегистрированы два подтвержденных случая коронавируса, оба среди иностранных туристов: у немца на канарском острове Ла Гомера и британца на Майорке.

Самое массовое распространение вируса в Европе зафиксировано в Италии. Семь человек там скончались от заболевания, все они пожилые люди, число инфицированных достигло 283, большинство из этих случаев на севере страны в Ломбардии. Всего в мире коронавирус COVID-19 диагностировали у более чем 80 тысяч человек, умерли более 2700 человек.

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Смотреть видео 03:10 Поделиться Коронавирус: 10 городов Италии - на карантине Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3YLUJ Вспышка коронавируса в Европе: 10 городов на севере Италии закрыли на карантин (24.02.2020)