 Сотни россиян в апреле выезжали из РФ при закрытых границах | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2020

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Россия

Сотни россиян в апреле выезжали из РФ при закрытых границах

Закрытые из-за коронавируса границы лишь сильно сократили, но не остановили выезды россиян за рубеж в апреле. Только в Южной Корее в апреле побывало более 1200 граждан России, сообщает РБК.

Самолет Аэрофлота

Закрытые из-за пандемии коронавируса границы не остановили, а лишь сократили количество выездов россиян за границу в апреле 2020 года. В самый разгар пандемии за рубеж выезжали многие сотни россиян, сообщило в среду, 10 июня, агентство РБК со ссылкой на анализ доступной зарубежной статистики.

Согласно этим данным, наибольшее число россиян в апреле побывало в Южной Корее - 1223. Более тысячи из них были членами морских экипажей. Турцию в апреле посещали 922 россиянина, Болгарию - 635, Сербию - 190, США - 136, Индонезию -129, Финляндию - 122 и Швейцарию и Австрию - примерно по сто россиян.

Границу Гонконга пересекли 8, Сингапура - 7 и Тайваня - лишь один россиянин.

Закрытые границы

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта приостановила международное авиасообщение, запретив все полеты за рубеж, кроме эвакуационных и по поручению правительства. С 30 марта закрылись сухопутные и речные границы.

Выехать за рубеж могли лишь дипломаты, сотрудники официальных представительств РФ при международных организациях, жители Калининградской области, а также те, кто направляется на похороны близкого родственника.

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    Автор: Владимир Дорохов


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