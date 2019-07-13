Сотни мигрантов-нелегалов оккупировали парижский Пантеон

В Париже сотни нелегальных мигрантов в пятницу, 12 июля, оккупировали Пантеон, где похоронены выдающиеся люди Франции. Протестующие требовали предоставления им видов на жительство и адекватного жилья, а также встречи с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, сообщила гуманитарная организация La Chapelle Debout. Для туристов Пантеон был временно закрыт.

В интернете выложены видеозаписи, на которых видно, как около 700 мигрантов, собравшихся в Пантеоне, размахивают документами и скандируют "Gilets noirs!" ("Черные жилеты") - название гуманитарной организации, выступающей в защиту прав бездомных мигрантов. На кадрах также видны бойцы полицейского спецназа, но они не вмешиваются.

Через несколько часов мигрантов удалось без инцидентов вывести из Пантеона наружу через черный ход. На улице они продолжили протесты. Полиция применила против некоторых групп демонстрантов слезоточивый газ. Для оказания помощи нескольким пострадавшим была вызвана скорая помощь.

Призыв к депортации мигрантов

Консервативные политики резко раскритиковали случившееся. Депутат Национального собрания Эрик Сьотти назвал происшедшее скандалом и призвал незамедлительно депортировать преимущественно африканских мигрантов. Он обвинил их в "осквернении" Пантеона, где со времен Великой французской революции покоится прах национальных героев.

Со своей стороны премьер-министр Эдуар Филипп подчеркнул, что Франция - это "страна, основанная на правовой системе, что означает уважение к правилам, имеющим отношение к праву на пребывание в стране, уважению к государственным монументам и к памяти, в честь которой они воздвигнуты".

Акции "черных жилетов"

"Черные жилеты", выступающие за права нелегальных мигрантов, прославились рядом акций, наделавших много шуму во Франции. В июне 2019 года активисты этой организации на короткое время оккупировали в Париже головной офис коммерческой компании общественного питания Elior Group, а в мае - один из терминалов парижского аэропорта имени Шарля де Голля - в знак протеста против "пособничества Air France" в деле депортации нелегальных мигрантов.

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