Сотни деятелей культуры вступились за фигуранта "московского дела" Раджабова

Более 300 деятелей культуры, в основном связанных с кино, журналистов и муниципальных депутатов подписали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова. Об этом во вторник, 15 октября, пишет "Новая газета". Среди подписавших - Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, актеры Яна Троянова, Александр Паль и многие другие.

"Мы считаем, что это политическое дело - месть москвичам за их попытку реализовать свои законные права. Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление, использовав свои должностные полномочия для фальсификации уголовных дел", - говорится в письме, адресованном в том числе руководителю администрации президента России Антону Вайно.

Раджабову предъявлено окончательное обвинение

В тот же день, 15 октября, Самариддину Раджабову предъявили в окончательной редакции новое обвинение по части 1 статьи 318 УК о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения насилия к полицейскому. По версии следствия, Раджабов бросил в сотрудника полиции пластиковую бутылку, "желая оказать психологическое воздействие для возбуждения в нем страха с целью принуждения к прекращению своей законной деятельности".

Полицейский сначала говорил, что бутылка попала ему в шею, затем стал утверждать, что она упала рядом и "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений".

На данный момент четверо фигурантов "московского дела" - Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данил Беглец - получили реальные сроки, еще один обвиняемый - Павел Устинов - условный. Кроме того, активист Константин Котов был приговорен к четырем годам тюрьмы за неоднократное участие в несогласованных митингах, а блогер Владислав Синица - к пяти годам колонии за твит, в котором, по мнению суда, содержались угрозы детям полицейских.

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