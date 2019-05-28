Сотни демонстрантов в Берлине протестовали против антисемитской акции

Антисемитская акция, которая прошла в столице Германии в так называемый день Аль-Кудс, собрала существенно меньше участников, чем планировалось. Около 900 человек с флагами Палестинской автономии, Ирана и Германии в субботу, 1 июня, провели шествие по улице Курфюрстендамм. Ранее председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) призывал запретить берлинское мероприятие, на котором ожидалось около двух тысяч участников.

Сотни противников антисемитизма вышли на контрдемонстрации

В свою очередь, противники антисемитизма провели в Берлине в этот же день сразу несколько демонстраций. Так, в мероприятии, организованном рядом антифашистских групп, участвовали от 250 до 300 человек, сообщили в полиции.

Более масштабная акция состоялась в столице ФРГ во второй половине дня. Один из ее участников, сенатор Андреас Гайзель (Andreas Geisel) призвал федеральное правительство полностью причислить ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" к террористическим организациям.

Подобный шаг станет "отчетливым сигналом" того, что Германия не потерпит ненависти к евреям, заявил сенатор перед 750 демонстрантами. Гайзель добавил, что стоит "на стороне живущих в Германии евреев".

Сенатор Андреас Гайзель на фоне флага Израиля

В Германии террористической организацией признано только военное, но не политическое крыло радикального движения.

Десятипроцентный рост числа нападений на евреев в ФРГ

В 2018 году количество нападений на евреев в Германии увеличилось на 10 процентов по сравнению с предшествующим годом. В 2017 году было зафиксировано 1504 подобных случая, а годом позднее - 1646.

Президент Германии назвал антисемитизм нападением на демократию

31 мая президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в телефонном разговоре с председателем Центрального совета евреев в ФРГ назвал борьбу с любыми проявлениями антисемитизма "гражданской обязанностью". Недопустимо мириться с тем, что "евреи не осмеливаются носить кипы на наших улицах", подчеркнул Штайнмайер. Он расценил проявления антисемитизма как нападение "на нашу демократию и открытое общество".

В свою очередь, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) в интервью медиакомпании Deutsche Welle заявил, что "кипа является частью Германии". Он счел неприемлемой ситуацию, при которой "в 2019 году мы слышим в Германии антисемитские высказывания".

Несколькими днями ранее на страницах немецкого таблоида Bild появилась кипа, которую можно вырезать и надеть. Тем самым издание призвало своих читателей выразить солидарность с еврейским сообществом в ФРГ.

Министр ФРГ по делам семьи, женщин и молодежи Франциска Гиффай (Franziska Giffey) также заявила, что гражданское общество должно быть больше вовлечено в борьбу с антисемитизмом. В Германии "не должно быть места" для дискриминации и травли евреев, подчеркнула министр в интервью газете Tagesspiegel.

В день Аль-Кудс, учрежденный аятоллой Хомейни в 1979 году, в Иране и других странах по призыву Тегерана организуются массовые антиизраильские демонстрации, участники которых призывают к уничтожению Израиля.

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