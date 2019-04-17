Состояние госпитализированного Дмитрия Быкова оценивается как стабильно тяжелое

Состояние известного российского журналиста, писателя и поэта Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе с подозрением на инсульт, оценивается врачами как стабильно тяжелое. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Минздраве Башкирии. При этом первоначальное подозрение на инсульт не подтвердилось.

По словам главного реаниматолога и анестезиолог Минздрава РФ Игоря Молчанова, писатель находится в медикаментозной коме на искусственном дыхании, передает агентство городских новостей "Москва". Перевозить Быкова в Москву пока не планируется.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", на котором работает Быков, Алексей Венедиктов рассказал, что госпитализация была связана с хроническим заболеванием: "У него, что называют врачи, "токсический синдром" и на данный момент обострение по всем фронтам". "Он в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких", - указал Венедиктов.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу, куда он направлялся на встречу с читателями. После посадки самолета писатель был госпитализирован в одну из республиканских больниц "Скорой помощи".

Чтобы обсудить его лечение, Минздрав России организовал, по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, телемедицинскую консультацию со специалистами Национального исследовательского центра эндокринологии, главными внештатными специалистами министерства по неврологии, анестезиологии и реаниматологии.

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