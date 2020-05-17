Состоится ли в Бресте первый в Беларуси местный референдум?

Во время своего визита в Брест 22 июня президент Беларуси пообещал, что в этом городе состоится первый в стране местный референдум, который должен решить судьбу построенного, но так пока и не введенного в эксплуатацию завода аккумуляторных батарей.

"Мы приняли решение - пусть решат жители. По аккумуляторному как решите, так и будет. Я вам это гарантирую и обещаю: займу нейтральную позицию, организую референдум", - заявил Александр Лукашенко, общаясь с жителями Бреста.

Уже спустя несколько дней глава исполнительной власти региона Анатолий Лис предположил, что референдум может состояться в конце августа или начале сентября нынешнего года, а Брестский горисполком объявил о проведении предварительного обсуждения организации и подготовки такого мероприятия.

ОМОН против "кормления голубей"

Обсуждение было назначено 28 июня как раз на то время, когда местные активисты традиционно собираются на центральной площади Бреста, чтобы "кормить голубей". На протяжении последних двух с половиной лет подобные воскресные встречи стали символом протеста против появления предприятия, которое, по мнению жителей города, несет экологическую угрозу.

"Кормление голубей" - акция протеста в Бресте

Однако очередное кормление птиц и неформальное общение протестующих было сорвано сотрудниками ОМОНа. Они вытеснили людей с площади и настойчиво предлагали идти к зданию горисполкома, где пройдет обсуждение предстоящего референдума.

Несогласных предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Более того, руководство милиции дало ясно понять, что впредь все попытки воскресных встреч на площади будут жестко пресекаться.

Кто будет инициатором референдума?

На встрече с общественностью председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук озвучил свой вариант организации референдума, который предполагает, что его объявят депутаты городского совета и это позволит избежать сбора подписей. Однако такое предложение не вызвало одобрения у активистов, поскольку нет уверенности, что депутаты проголосуют за назначение референдума.

Во втором случае, согласно законодательству, необходимо заручиться поддержкой 10 процентов граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на указанной территории. Таким образом, надо будет собрать подписи не менее 23 тысяч жителей Бреста.

"Наше избирательное законодательство сформулировано так, чтобы максимально затруднить инициирование местного референдума гражданами: нынешняя процедура практически делает это невозможным на практике", - считает правозащитник Роман Кисляк. В результате референдум становится возможным только в случае, если в нем заинтересованы власти. По мнению Кисляка, именно это сейчас и происходит в Бресте.

Подписи уже собирали, но реакции не было

На встрече в горисполкоме стало ясно, что и сама идея референдума вызывает неоднозначную реакцию среди жителей Бреста. Некоторые из противников завода считают, что речь идет лишь о предвыборном обещании действующего президента в ходе нынешней избирательной кампании.

Собравшиеся в зале напомнили, что два года назад в Бресте на имя Александра Лукашенко было собрано более 40 тысяч подписей против строительства аккумуляторного завода, однако реакции от главы государства не последовало. Зато усилились репрессии в отношении противников этого предприятия: их наказывали штрафами и арестами, некоторые потеряли работу из-за своей гражданской позиции.

Корпуса завода аккумуляторных батарей в Бресте

Как отметил общественный активист Дмитрий Бекалюк, "нельзя проводить референдум о судьбе завода, который был построен с многочисленными нарушениями законодательства и на основе поддельных документов". Он также убежден, что голосованию должно предшествовать широкое общественное обсуждение обновленного проекта в части воздействия на окружающую среду.

Кто будет считать голоса?

Важным моментом местного референдума, если он все же состоится, активисты назвали и формирование участковых комиссий. Противники завода уверены, что если эти комиссии будут сформированы по такому же принципу, как и на президентских выборах, куда попали представители лояльных нынешним властям организаций, то сама идея референдума теряет всякий смысл.

Правозащитник Роман Кисляк

Правозащитник Роман Кисляк также озвучил предложение под поручительство жителей Бреста добиваться освобождения местных блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова, которые с самого начала подробно освещали историю протестов горожан в связи с появлением аккумуляторного завода. "Блогеры задержаны непонятно за что и пока их вина не доказана могли находиться на свободе и принимать участие в агитации перед референдумом", - отметил правозащитник.

Председатель Брестского горисполкома комментировать эту тему не стал, зато признался, что мечтает не о проведении референдума, а о том, чтобы новые владельцы завода отказались от реализации "аккумуляторного" проекта и перепрофилировали предприятие. "От своих слов, что аккумуляторный завод - самый большой геморрой для Бреста, я не отказываюсь, но предлагаю, чтобы все делалось по закону", - заявил Александр Рогачук.

Пока же, по его словам, в ситуации с местным референдумом необходимы консультации с министерством юстиции.

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