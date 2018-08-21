 Составитель досье на Трампа выиграл тяжбу у совладельцев Альфа-банка | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2018

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Мир

Составитель досье на Трампа выиграл тяжбу у совладельцев Альфа-банка

Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан не смогли доказать, что составивший досье экс-сотрудник MI6 Кристофер Стил знал о недостоверности информации, постановил судья.

Кристофер Стил

Кристофер Стил

Составитель компрометирующего досье на президента США Дональда Трампа Кристофер Стил выиграл дело о клевете у совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана. Об этом во вторник, 21 августа, пишет The Guardian

Истцы заявляли, что обнародованное в январе 2017 года досье содержало порочащую их информацию. Однако им не удалось доказать, что Стил знал о недостоверности некоторой информации и "безрассудно не обратил внимания на ее ложность", подчеркнул судья Энтони Эпштейн.

Контекст

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При этом судья не установил, является ли досье "достоверным или недостоверным". В своем вердикте Эпштейн сослался на Первую поправку к конституции США, которая защищает свободу слова. По его словам, документ "напрямую затрагивает" вопрос общественных интересов - возможное вмешательство РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Досье вошло в расследование спецпрокурора

35-страничное досье было подготовлено во время избирательной кампании в 2016 году вашингтонской фирмой Fusion GPS, которая привлекла к работе над документом ранее работавшего в России бывшего сотрудника британской спецслужбы MI6 Кристофера Стила. Документ вошел в расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы.

В досье содержится компрометирующая Трампа информация личного, политического и финансового характера, частично ничем не подтвержденная. Сам президент США неоднократно называл "фальшивкой" обнародованное в январе 2017 года новостной интернет-медиакомпанией BuzzFeed досье.

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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