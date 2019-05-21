Соратник Навального Леонид Волков вновь доставлен в полицию

Соратника известного российского оппозиционера Алексея Навального - менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова утром в понедельник, 10 июня, не выпустили из спецприемника. Его сразу же вновь увезли в полицию для предъявления новых обвинений за ту же акцию протеста, за которую он уже отбыл 20 суток административного ареста, сообщил директор ФБК Иван Жданов в своем Telegram-канале.

По словам Жданова, Волкова должны были освободить чуть позже шести часов утра, однако вместо этого его увезли в отдел полиции по Тверскому району. Затем Волкова, по информации адвоката, доставят в Тверской районный суд.

Экс-главе штаба Навального вменяют в вину организацию публичного мероприятия, помешавшего движению транспорта и пешеходов (ч. 3 ст. 20.2 КоАП). Речь идет об акции протеста против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге, проходившей 9 сентября одновременно с аналогичными акциями в других регионах России.

Новый город - новый срок

Последние 20 суток Леонид Волков провел под арестом из-за акции 9 сентября в Москве. По словам Жданова, в материалах дела значится еще восемь городов, в которых проходило протестное мероприятие, и полицейские обещали в дальнейшем привлечь Волкова к ответственности по всем этим городам. Как отмечает Жданов, это позволит многократно арестовывать политика сразу после выхода из спецприемника вплоть до октября.

Также сообщается о том, что в спецприемнике в двух телефонах Волкова между контактами телефона и аккумулятором была вклеена полоска скотча - по всей видимости, для того, чтобы не дать телефонам зарядиться и помешать Волкову проинформировать о новом задержании.

9 сентября 2018 года по всей России прошли акции протеста против пенсионной реформы, организованные сторонниками Навального. Из 81-го одного города, в которых активисты планировали акцию, мероприятие удалось согласовать лишь в 12-ти. Задержания демонстрантов имели место в 37 городах, всего, по данным ОВД-Инфо, было задержано 1195 человек.

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