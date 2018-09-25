Соратник Меркель не переизбран главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге

Заместитель главы консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге 50-летний Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) во вторник, 25 сентября, избран ее председателем. Занимавший этот пост на протяжении последних тринадцати лет 69-летний близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Фолькер Каудер (Volker Kauder) не смог переизбраться.

Впервые с 1973 года для занятия этой должности было выдвинуто несколько кандидатов. По данным агентства dpa, Бринкхаус победил, заручившись поддержкой 125 депутатов против 112.

Вице-спикер бундестага: "Восстание против Меркель"

"Я очень доволен результатами голосования, у нас впереди много работы", - отметил Бринкхаус, добавив, что с уважением относится к достижениям своего предшественника.

На итоги голосования уже отреагировал целый ряд немецких политиков. Так, заместитель председателя бундестага, социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann) в Twitter уже назвал произошедшее "восстанием против Меркель".

"Это начало конца "большой коалиции". Авторитет канцлера в ее фракции официально подорван", - в свою очередь отметил зампредседателя фракции либеральной Свободной демократической партии в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff).

Фолькер Каудер - депутат бундестага с 1990 года. С 1991 по 2005 год он занимал пост генсекретаря ХДС в Баден-Вюртемберге. С 2002 по 2005 год работал парламентским секретарем фракции под председательством Ангелы Меркель. В 2005 году, после ее избрания канцлером, Каудер возглавил консервативную фракцию в бундестаге.

Сменивший Каудера Бринкхаус занимает депутатское кресло с 2009 года. С 2014 года в роли заместителя председателя фракции он отвечал за темы бюджета, финансов и коммунальной политики.

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