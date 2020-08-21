 Соратники Навального отменили запланированный видеострим | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2020

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Россия

Соратники Навального отменили запланированный видеострим

В воскресной видеопрограмме Леонида Волкова пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш намеревалась рассказать все, что известно о его возможном отравлении. Причина отмены не названа.

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков (фото из архива)

Видеострим соратников Навального, в котором они собирались рассказать о его состоянии здоровья, запланированный на вечер воскресенья, 23 августа, перенесен без объяснения причин. "Мы обязательно его проведем позже, когда будем к этому готовы", - написал в своем микроблоге Twitter глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков.

Несколькими часами ранее в тот же день этот стрим проанонсировала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. "Буду сегодня вечером в программе Волкова. Расскажем все, что известно об отравлении Алексея к этому моменту", - написала она так же в Twitter.

Навальный в клинике Charite

Леонид Волков сопровождал жену Навального Юлию в берлинскую клинику "Шарите", врачи которой в настоящее время проводят всестороннее диагностическое исследование оппозиционера, в тяжелом состоянии доставленного в Берлин из Омска 22 августа чартером медицинской авиации.

"По окончании обследования и согласования с семьей (Алексея Навального. - Ред.) лечащие его врачи сделают заявление о заболевании и о методах лечения", - заявила официальный представитель клиники Мануэла Цингль.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. По словам Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Задержка с перелетом из Омска в Берлин

Навального доставили в Берлин после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.

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