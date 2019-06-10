 Соратника Навального Леонида Волкова арестовали еще на 15 суток | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2019

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Россия

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали еще на 15 суток

Менеджера ФБК Леонида Волкова, только что отбывшего 20 суток за протест против пенсионной реформы в Москве, обвинили в организации такой же акции в Санкт-Петербурге.

Леонид Волков

Леонид Волков (фото из архива)

Соратника известного российского оппозиционера Алексея Навального, менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова приговорили еще к 15 суткам административного ареста по обвинению в нарушении закона о митингах. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы в понедельник, 10 июня. 

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Суд признал Волкова организатором протеста против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге в том месте где его проведение было запрещено. Изначально акция на площади Ленина была согласована с властями, но затем организаторам объявили о невозможности ее проведения в связи с аварийными работами, вызванными прорывом трубопровода. 

20 суток ареста за проест в Москве

Последние 20 суток Волков провел под арестом по обвинению в организации аналогичной акции в Москве. Волков был признан организатором публичного мероприятия, поскольку, с точки зрения суда, он вел агитацию через интернет. В интервью DW активист пояснил, что вел трансляцию на YouTube с обсуждением и объяснением происходящего. По словам юриста ФБК Ивана Жданова, в материалах дела значится еще восемь городов, где проходило протестное мероприятие, и полицейские обещали в дальнейшем привлечь Волкова к ответственности по всем этим городам, что позволит многократно арестовывать его сразу после выхода из спецприемника вплоть до октября.

В конце мая на Волкова был составлен протокол по статье 20.1 ч.3 КоАП РФ, в которой идет речь о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти. Суд по этому делу должен был пройти 4 июня, но был перенесен.

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    Автор: Марина Барановская


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