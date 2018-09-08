Соратника Березовского за пять лет до убийства пытались отравить

Британская полиция считает, что предпринимателя Николая Глушкова - соратника Бориса Березовского - до того, как Глушков был найден задушенным в своем доме в Нью-Малдене в марте 2018 года, пытались отравить. Об этом сообщила в пятницу, 7 сентября, британская газета The Guardian со ссылкой на медика, оказавшего первую помощь Глушкову, а также источники в следственных органах Великобритании. По данным следствия, попытка отравления была совершена в 2013 году. Сам Глушков утверждал, что яд ему дали двое россиян, с которыми он встречался в отеле.

Шампанское с ядом

Впервые предприниматель столкнулся с ними в аэропорту Схипхол в Нидерландах, а затем встретил уже в Бристоле в отеле Grand Hotel. Во время повторной встречи два "подозрительных мужчины", как утверждал позже Николай Глушков, купили бутылку шампанского и предложили ему выпить с ними. Предприниматель согласился. Все трое поднялись в номер Глушкова, где был выпит напиток. Вскоре после этого Николаю Глушкову стало плохо. Прибывший на место фельдшер скорой помощи Кейт Карр, сообщил, что, по словам россиянина, он ничего не помнил после распития шампанского, и уверял, что его пытались отравить из-за связей с Березовским.

Березовский, Глушков, Скрипали…

Издание отмечает, что инцидент произошел через полгода после того, как Глушков впервые публично заявил о причастности российских властей к смерти Бориса Березовского. Британская полиция вернулась к этому эпизоду уже после начала расследования убийства самого Глушкова и отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Тело Николая Глушкова было обнаружено в его собственном доме неделю спустя после отравления Скрипалей. Первой версией полиции было самоубийство, но впоследствии следователи пришли к выводу, что предприниматель был задушен.

Николай Глушков работал в созданной Борисом Березовским компании "Логоваз", позднее являлся заместителем директора "Аэрофлота". В 2000 году он был приговорен к лишению свободы на три года и три месяца за злоупотребление служебными полномочиями. В 2010 году Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017 году был заочно осужден в России по обвинению в крупных хищениях и приговорен к восьми годам лишения свободы.

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