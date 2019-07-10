 Сопредседатель ″Петербургского диалога″ против отмены санкций в отношении России | Новости из Германии о Германии | DW | 13.07.2019

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Германия

Сопредседатель "Петербургского диалога" против отмены санкций в отношении России

По мнению Рональда Пофаллы, Москва воспримет отмену санкций как проявление слабости Запада. Сначала Россия должна доказать, что она готова прислушаться к требованиям Запада и Украины, считает он.

Рональд Пофалла

Сопредседатель форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог"  Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) высказался за сохранение санкций против Москвы, введенных из-за конфликта вокруг Украины. "Санкции - это правильно. Их нельзя ослаблять, прежде чем Россия предпримет какой-то серьезный шаг", - сказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk в субботу, 13 июля.

По словам христианско-демократического политика, его 40-летний опыт общения с Россией говорит о том, что россияне гораздо лучше воспринимают четкие позиции, чем Запад. "Если мы теперь без всяких изменений с российской стороны действительно отменим часть санкций, то это будет воспринято как откровенное проявление слабости", - подчеркнул он.

Контекст

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Пофалла выразил мнение, что для президента России Владимира Путина ситуация достаточно проста. "Ему было бы достаточно доказуемо обеспечить соблюдение перемирия на востоке Украины на три, четыре, пять месяцев, и тогда уже можно было бы подумать о том, чтобы предпринять первые шаги по отмене санкций, поскольку тогда российская сторона докажет, что она действительно готова идти навстречу Украине и Западу", - пояснил сопредседатель "Петербургского диалога".

"Северный поток-2" должен быть достроен

Рональд Пофалла также высказался за завершение строительства спорного газопровода "Северный поток-2". "Северный поток-2" поистине необходим, если мы хотим к 2038 году отказаться от угля, поскольку тогда нам понадобятся другие энергоносители, которые обеспечат основные нужды", - сказал он, добавив, что здесь в качестве варианта можно рассматривать только газ.

"Тогда нам потребуются в обозримой перспективе совсем другие объемы газа, и выполнить эту задачу так, чтобы это устроило немецкое общество и в плане экологии, и в плане экономики можно лишь с помощью "Северного потока-2", - подчеркнул Пофалла.

Очередная конференция в рамках "Петербургского диалога" открывается 18 июля в Кёнигсвинтере под Бонном. В первый день форума ожидаются выступления глав МИД ФРГ и России Хайко Маса (Heiko Maas) и Сергея Лаврова.

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    Автор: Ирина Филатова


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