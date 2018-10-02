Сопредседатель "Петербургского диалога" подверг критике власти РФ

Сопредседатель форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) обвинил российские власти в том, что Москва прилагает недостаточно усилий для улучшения отношений. В преддверии проведения форума Пофалла высказался против смягчения санкций в отношении РФ, сообщает в среду, 3 октября, агентство dpa.

По словам сопредседателя "Петербургского диалога", у российской стороны было много возможностей, чтобы принять меры, которые привели бы к частичной отмене санкций. К этим мерам относятся соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины, а также размещение миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса. "Мы не можем смотреть, как каждую неделю в этом конфликте погибают люди", - подчеркнул Рональд Пофалла.

В свою очередь, Пофалла раскритиковал внесение Европейской платформы за демократические выборы (European Platform for Democratic Elections, EPDE) в России в список нежелательных организаций, в результате чего глава этой организации Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer), которая также является членом "Петербургского диалога", не сможет участвовать в работе форума в РФ.

Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" был учрежден в 2001 году в качестве дополнения к российско-германским правительственным консультациям. В мероприятии принимают участие представители политики, экономики, культуры и гражданского общества из обеих стран. С момента аннексии Россией украинского Крыма и начала боевых действий в Донбассе отношения между Берлином и Москвой остаются напряженными.

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