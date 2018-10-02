 Сопредседатель ″Петербургского диалога″ подверг критике власти РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 02.10.2018

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Германия

Сопредседатель "Петербургского диалога" подверг критике власти РФ

Москва прилагает недостаточно усилий к улучшению российско-германских отношений, считает Рональд Пофалла. Российские власти могли принять меры для смягчения санкций, но не сделали этого.

Рональд Пофалла (фото из архива)

Рональд Пофалла (фото из архива)

Сопредседатель форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог"  Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) обвинил российские власти в том, что Москва прилагает недостаточно усилий для улучшения отношений. В преддверии проведения форума Пофалла высказался против смягчения санкций в отношении РФ, сообщает в среду, 3 октября, агентство dpa.

По словам сопредседателя "Петербургского диалога", у российской стороны было много возможностей, чтобы принять меры, которые привели бы к частичной отмене санкций. К этим мерам относятся соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины, а также размещение миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса.  "Мы не можем смотреть, как каждую неделю в этом конфликте погибают люди", - подчеркнул Рональд Пофалла.

Контекст

Немецкий сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла рассказал DW, в чем видит он задачу этого форума, через несколько дней начинающего свою работу в Берлине. (17.11.2017)

Корреспондент DW послушал, о чем спорили в двух из 10 рабочих группах форума. (24.11.2017)

В свою очередь, Пофалла раскритиковал внесение Европейской платформы за демократические выборы (European Platform for Democratic Elections, EPDE)  в России в список нежелательных организаций, в результате чего глава этой организации Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer), которая также является членом "Петербургского диалога", не сможет участвовать в работе форума в РФ. 

Форум гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог"  был учрежден в 2001 году в качестве дополнения к российско-германским правительственным консультациям. В мероприятии принимают участие представители политики, экономики, культуры и гражданского общества из обеих стран. С момента аннексии Россией украинского Крыма и начала боевых действий в Донбассе отношения между Берлином и Москвой остаются напряженными.

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Сопредседатель “Петербургского диалога” об отмене санкций

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