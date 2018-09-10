Сопредседатель "Голоса" назвал причины преследования Романа Удота

Домашний арест члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота помешает ему работать во время избирательной кампании, сказал в интервью "Эхо Москвы" в четверг, 23 мая, сопредседатель организации Григорий Мельконьянц. Он подчеркнул, что нет никакого основания для передачи этого дела в суд.

Накануне Химкинский горсуд постановил поместить Удота под домашний арест до 16 июля. Гражданский активист проходит по уголовному делу об угрозе убийством съемочной группе телеканала НТВ. Поводом стали слова Удота "Я вас убью", выкрикнутые им в 2018 году, когда журналисты попытались против его воли осуществить видео- и фотосъемку в аэропорту Шереметьево.

Роман Удот - международно признанный эксперт по мониторингу выборов

"Перед каждыми российскими выборами вокруг "Голоса" пытаются создать негативный фон - чтобы попытаться снизить нашу активность, чтобы дискредитировать нас в глазах общества", - заявил Мельконьянц в интервью "Коммерсанту". 8 сентября в России пройдет Единый день голосования, а избирательные кампании стартуют уже в начале июня. "Голос" ведет мониторинг случаев недопуска кандидатов, нарушений агитации, или, напротив, незаконного изъятия агитационных материалов.

В связи с тем, что Роман Удот признанный на международном уровне эксперт по такому мониторингу, многим хотелось бы помешать ему выполнять эту работу, считает Мельконьянц. По его предположению, по этой причине домашний арест активиста "Голоса" будут затягивать минимум до конца лета.

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