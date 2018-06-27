 Соперником России в 1/8 финала ЧМ станет Испания | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Соперником России в 1/8 финала ЧМ станет Испания

Испанцы заняли первое место в группе B, сыграв вничью 2:2 с Марокко. Португальцы закончили ничьей 1:1 матч с Ираном

Российские футболисты в матче против Уругвая

Российские футболисты в матче против Уругвая

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России встретится с командой Испании, занявшей с пятью очками первое место в группе B.

Контекст

Сборная Германии вырвала победу у шведов на последней минуте добавленного времени. Это еще не дало путевку в плей-офф, но разбудило страсти у игроков и болельщиков. DW собрала реакции. (24.06.2018)

Чемпионат мира по футболу - не только мощнейший инструмент путинской пропаганды, но еще и окно в мир. Который совсем не такой, каким его пытаются показать. Мнение Александра Плющева. (22.06.2018)

Это стало известно вечером в понедельник, 25 июня, когда в группе B состоялись последние матчи. Сборная Испании в Калининграде сыграла вничью 2:2 с соперниками из Марокко. Португальцы закончили также ничьей - 1:1 - матч с Ираном, набрали такое же число очков, что и испанцы, но по количеству забитых и пропущенных голов заняли в группе B второе месте и поборются за путевку в 1/4 финала с командой Уругвая.

Смотрите также:

  • ЧМ по футболу - зубная паста для фанатов

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    В качестве поддержки родной команды уже с утра можно настроиться на правильную волну, почистив зубы трехцветной пастой.

  • Дом в Зандберге, покрашенный в цвета флага Германии

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Настоящие футбольные фанаты не мелочатся, а сразу красят весь фасад в цвета флага. Этот дом находится в городке Зандберг (Sandberg).

  • ЧМ по футболу – слоны-фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Можно еще выкрасить хвосты слонам в зоопарке!

  • ЧМ по футболу – рулоны сена

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    На полях Германии сборную страны поддерживают трехцветными рулонами сена.

  • ЧМ по футболу для фанатов - крышка унитаза

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Отрадно, что и в туалете вам напоминают о любимой команде.

  • ЧМ по футболу – дом вверх дном

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    "Дом вверх дном" на балтийском острове Узедом: поддерживать сборную Германии можно в любом положении.

  • ЧМ по футболу - фанаты в облегающем костюме

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Зачем покупать флаг, если можно им стать!

  • ЧМ по футболу - фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Можно ограничиться косметикой и трехцветно подчеркнуть глаза и губы.

  • ЧМ по футболу - фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Кому-то достаточно маникюра...

  • ЧМ по футболу - трехцветные контактные линзы

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    А кто-то готов и на мир посмотреть "трехцветно".

  • ЧМ по футболу - Народные огурцы из Шпреевальда

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Подходящий провиант - маринованные огурцы в банках трех цветов.

  • ЧМ по футболу для фанатов - трехцветная паста с томатным соусом

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Почему бы не съесть во время трансляции тарелку пасты трех цветов с томатным соусом?

  • ЧМ по футболудля фанатов - трехцветные пирожные

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Для сладкоежек - трехцветные пирожные.

  • ЧМ по футболу для фанатов - мороженое

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Мороженое охлаждает и бодрит.

  • ЧМ по футболу - аксессуары для фанатов

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Все для фанатов: кепки, панамы, шарфы и даже бикини соответствующих цветов.

  • ЧМ по футболу - Public Viewing в Германии

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    В полном снаряжении во время прямой трансляции.

  • ЧМ по футболу – юные фанаты

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    И младшее поколение не отстает от опытных болельщиков.

  • ЧМ по футболу – собака-фанат

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Не каждый даже самый верный болельщик выдерживает напряжение. Многим нужна передышка...

  • ЧМ по футболу – немецкие фанаты в пивном саду

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Но зрелым болельщикам - все нипочем!

  • Чемпионат мира по футболу

    Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

    Чемпионат мира по футболу - это праздник, встречи с единомышленниками, новые знакомства, новые друзья, новая любовь…

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 03:46
Now live
03:46 мин

ЧМ-2018: как корреспондент DW сдавала квартиру болельщикам через Airbnb

 

Контекст

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения

Утром можно почистить зубы черно-красно-золотой пастой, днем съесть трехцветный тортик, вечером, укутавшись в немецкий флаг, посмотреть трансляцию. Еще варианты? Пожалуйста! (21.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

На что на самом деле потратили миллиарды евро на ЧМ-2018? - "Европа в фокусе" (25.06.2018)  

ЧМ-2018: как корреспондент DW сдавала квартиру болельщикам через Airbnb  

Также по теме

Russland WM 2018 l Uruguay vs Russland 2:0 - Cavani

Россия проиграла свой последний групповой матч ЧМ-2018 25.06.2018

Уступив Уругваю 0:3, россияне заняли второе место в группе A. Их соперник определится вечером в тот же день.

WM-2018, Deutschland vs Schweden

Из-за матча бундестим с Южной Кореей на ЧМ-2018 ФРГ понесет миллионные потери 27.06.2018

Многие немецкие болельщики, вероятно, будут смотреть игру с Южной Кореей на рабочем месте. Несколько накладно для работодателей, но для экономики не страшно.

Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten

В США призвали проверить сборную России по футболу на допинг 22.06.2018

Трэвис Тайгарт настаивает на проведении дополнительных допинг-тестов из-за "чрезвычайных показателей" российской сборной на ЧМ-2018.

Самые читаемые

Из-за матча бундестим с Южной Кореей на ЧМ-2018 ФРГ понесет миллионные потери  

Породы собак родом из Европы (видео)  

Почему в Германии женщины выходят на пенсию в 65 лет - как и мужчины  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно