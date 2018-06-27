Соперником России в 1/8 финала ЧМ станет Испания

В 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России встретится с командой Испании, занявшей с пятью очками первое место в группе B.
Это стало известно вечером в понедельник, 25 июня, когда в группе B состоялись последние матчи. Сборная Испании в Калининграде сыграла вничью 2:2 с соперниками из Марокко. Португальцы закончили также ничьей - 1:1 - матч с Ираном, набрали такое же число очков, что и испанцы, но по количеству забитых и пропущенных голов заняли в группе B второе месте и поборются за путевку в 1/4 финала с командой Уругвая.
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Автор: Инга Ваннер