 Соперником Лазарева от Германии на ″Евровидении-2019″ станет женский дуэт S!sters | Новости из Германии о Германии | DW | 22.02.2019

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Германия

Соперником Лазарева от Германии на "Евровидении-2019" станет женский дуэт S!sters

На "Евровидении-2019" в Израиле представляющие Германию девушки исполнят песню "Sister". ФРГ участвует в песенном конкурсе с момента его возникновения.

Выступление дуэта S!sters в Берлине 22 февраля 2019 года

Выступление дуэта S!sters в Берлине 22 февраля 2019 года

Отборочный конкурс в Германии для участия в "Евровидении-2019" выиграл женский дуэт S!sters с песней ­­­Sister. Карлотта Труман (Carlotta Truman) и Лаура Кестель (Laura Kästel), выступающая под псевдонимом Laurita, обошли шестерых конкурентов в программе "Наша песня для Израиля". Прямую трансляцию из Берлина вечером в пятницу, 22 февраля, вела телекомпания ARD.

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Песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, поскольку на конкурсе 2018 года в Португалии победу одержала израильская певица Нетта Барзилай. Полуфиналы "Евровидения" состоятся 14 и 16 мая, а финал - 18 мая.

Германия участвует в конкурсе с момента его основания. Немецкие исполнители дважды становились победителями "Евровидения". В 1982 году лучшей певицей Европы была признана Николь Зайберт (Nicole Seibert), а в 2010 - Лена Майер-Ландрут (Lena Meyer-Landrut). В 2018 году немецкий исполнитель Михаэль Шульте (Michael Schulte) занял четвертое место с песней You Let Me Walk Alone.

Россию на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев. Об этом вечером в четверг, 7 февраля, сообщила компания ВГТРК. Как и в последние несколько лет, участник от России определялся не в результате национального отбора, а решением телеканала.

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    Автор: Ефим Шуман


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