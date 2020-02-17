 Соперника Лукашенко оппозиция в Беларуси выберет из пяти кандидатов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Соперника Лукашенко оппозиция в Беларуси выберет из пяти кандидатов

Представители ряда белорусских оппозиционных структур объявили о регистрации пяти участников праймериз и принятии единой стратегии участия в президентских выборах.

Представители белорусской оппозиции объявляют, кто примет участие в праймериз, 4 марта

Представители белорусской оппозиции объявляют, кто примет участие в праймериз, 4 марта

В среду, 4 марта, представители пяти структур оппозиции озвучили решение о регистрации участников праймериз, по итогам которых будет названо имя единого оппозиционного кандидата в президенты Беларуси. И.о. координатора штаба праймериз Алексей Сигаев сообщил, что в них будут участвовать лидер движения "За свободу" Юрий Губаревич, и.о. главы Объединенной гражданской партии (ОГП) Николай Козлов, два сопредседседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павел Северинец и Ольга Ковалькова, а также зампредседателя Партии БНФ Алексей Янукевич.

По договоренности решение принималось консенсусом, поэтому в качестве претендента не была зарегистрирована экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, ранее исключенная из ОГП. Против ее регистрации выступили Белорусская социал-демократическая партия (БСДП) и ОГП. По словам Сигаева, Конопацкой вернут эквивалент 500 евро - взнос за участие в праймериз. Напомним, что в праймериз участвуют движение "За свободу", БХД, ОГП, БСДП и Партия БНФ. Представители радикального крыла оппозиции критикуют их за намерение участвовать в выборах без выбора. 

Как будут выбирать единого кандидата в президенты от оппозиции

Лидер Партии БНФ Григорий Костусев и сопредседатель БХД Виталий Рымашевский сообщили, что 4 марта партии-участники праймериз согласовали и подписали стратегию участия в президентских выборах будущего единого кандидата. Рымашевский отметил, что она предусматривает требования проведения реформ и смены полного состава Центризбиркома. "В случае нерегистрации Центризбиркомом единого кандидата кампания (оппозиционные структуры, выдвинувшие единого кандидата. - Ред.) будет призывать к бойкоту выборов", - добавил он.

Участники праймериз (слева направо) Алексей Янукевич, Павел Северинец, Николай Козлов и Юрий Губаревич

Участники праймериз (слева направо) Алексей Янукевич, Павел Северинец, Николай Козлов и Юрий Губаревич

Голосование на региональных собраниях по определению единого кандидата стартует 6 марта в райцентре Городок Витебской области. Всего до 15 мая предполагается проведение 56 таких собраний. Параллельно будет налажено интернет-голосование.

В собраниях и интернет-голосовании может принять участие любой гражданин Беларуси, имеющий право голоса. На региональных встречах для этого достаточно будет предъявить паспорт, в случае интернет-голосования предусмотрена СМС-верификация.

Предполагается, что фамилия единого кандидата в президенты от оппозиции будет названа в мае на Конгрессе демократических сил.

Смотрите также:

  • Флаги Беларуси и Евросоюза в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Остановка на старте

    Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

  • Протесты в Минске в день президентских выборов 11 октября 2015 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Основа разногласий

    В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

  • Полиция в Минске разгоняет демонстрантов 19 декабря 2010 года

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Санкции за репрессии

    Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

  • Посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон и представитель ЕС в Минске Жан-Эрик Хольцапфель

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Посольские скандалы

    Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

  • Страны ЕС и Восточного партнерства на карте Европы

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество в "Восточном партнерстве"

    Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

  • Президент Лукащенко выступает перед депутатами белорусского парламента

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    "Евронест" - без депутатов из Беларуси

    1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Минск не устраивает формат

    Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

  • Экономический форум в Минске

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Сотрудничество есть, а договора нет

    Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

  • Нефтепроводы, проходящие через Беларусь

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Экономическое партнерство

    Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

  • Проспекты программы по обучению в Евросоюзе

    История отношений Беларуси и Евросоюза

    Помощь от Евросоюза

    С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 12:30

Путин или Лукашенко: кого в Беларуси и РФ видят во главе Союзного государства? DW Новости (29.11.19)

Контекст

Белорусская оппозиция пойдет на выборы президента с единым кандидатом

Лидеры пяти ведущих оппозиционных структур Беларуси договорились выдвинуть единого кандидата в президенты. Оппоненты критикуют их за намерение участвовать в выборах без выбора. (27.01.2020)  

"Нет - союзу с Россией": белорусы снова протестуют против интеграции с РФ

В Минске третий раз за месяц прошли несанкционированные акции протеста против "углубленной интеграции" Беларуси и России. Репортаж DW. (21.12.2019)  

История отношений Беларуси и Евросоюза

В 2017 году исполнилось 25 лет установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Евросоюзом. История надежд и разногласий - в фотогалерее DW. (24.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксклюзив DW: соучастник похищения и убийства Юрия Захаренко встретился с его дочерью  

"Дружба" на ремонте: Лукашенко снова едет к Путину выпрашивать дешевую нефть?  

Также по теме

Weißrussland die Opposition stellt einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl

Кто станет соперником Лукашенко на выборах президента Беларуси? 17.02.2020

На участие в праймериз по определению единого кандидата в президенты от белорусской оппозиции подали заявки шесть претендентов. Кто они, каковы их взгляды и шансы на победу - у DW.

Weißrussland die Opposition stellt einen gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl

Белорусская оппозиция пойдет на выборы президента с единым кандидатом 27.01.2020

Лидеры пяти ведущих оппозиционных структур Беларуси договорились выдвинуть единого кандидата в президенты. Оппоненты критикуют их за намерение участвовать в выборах без выбора.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус в Германии: новые данные и призывы не паниковать  

Мишустин поручил восстановить связи РФ с ОЭСР  

Rammstein: как музыканты закалялись в ГДР  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно