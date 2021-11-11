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Ваше мнение

Сообщество DW в Facebook

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Сообщество "DW на русском" в социальной сети Facebook: подробно о самом главном - от независимого источника. Вам тоже есть, что сказать! Присоединяйтесь!

Сообщество DW в Facebook

Клубы DW в ''В контакте''

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В соцсети "В контакте" вы можете стать подписчиком страницы DW (на русском) и вступить в группу "DW Учеба и карьера".

Паблик о жизни в Германии

Группа ''Учеба и работа в Германии''

DW в Twitter

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Станьте подписчиком микроблога DW на платформе Twitter.

@dw_russian

DW на платформе YouTube

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Все видеосюжеты на русском языке Deutsche Welle предлагает на портале YouTube. При желании вы можете стать подписчиком каналов DW.

YouTube-канал "DW на русском"

Правила

Сетевой этикет Deutsche Welle

Символ социальных сетей - знак Мне нравится

Платформы DW в соцсетях Facebook, "В контакте", в микроблоге Twitter, наш канал на YouTube и сервис комментариев Disqus - это возможность для открытого общения. Но при этом участники обязаны придерживаться наших правил.  

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