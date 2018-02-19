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DW на платформе YouTube

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Все видеосюжеты на русском языке Deutsche Welle предлагает на портале YouTube. При желании вы можете стать подписчиком каналов DW.

YouTube-канал "DW на русском"

YouTube-канал "DW репортажи"

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Сообщество "DW на русском" в социальной сети Facebook: подробно о самом главном - от независимого источника. Вам тоже есть, что сказать! Присоединяйтесь!

Сообщество DW в Facebook

Клубы DW в ''В контакте''

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В соцсети "В контакте" вы можете стать подписчиком страницы DW (на русском) и вступить в группу "DW Учеба и карьера".

Паблик о жизни в Германии

Группа ''Учеба и работа в Германии''

DW в Twitter

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