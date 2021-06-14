Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сообщества DW

Сообщества Deutsche Welle на русском в социальных сетях.

.

DW Главное - новостной канал в Telegram

"DW Главное" - новостной канал в Telegram 14.06.2021

Новости, аналитика, эксклюзивные интервью и репортажи: взгляд из Германии на то, что происходит в России и мире. Подписывайтесь на новый Telegram-канал русской редакции DW.
DW ищет пользователей голосового помощника Алиса для теста

DW ищет пользователей голосового помощника "Алиса" для теста 07.03.2020

Викторина DW Quiz "Проверь себя" для голосового помощника "Алиса" от Yandex задумана как увлекательная игра на интуицию. Так ли это? Поделитесь с нами впечатлениями!
Канал DW репортажи в YouTube

Канал DW репортажи в YouTube 28.05.2019

Новый канал DW на русском в YouTube. Репортажи из Германии, документальные фильмы о жизни в Европе, России и мире. Подписывайтесь!

Пользовательский контент: условия участия в акциях 04.08.2016

Если пользователь присылает DW свой контент (UGC) или участвует в конкурсах, розыгрышах или викторинах DW, ему/ей нужно знать следующее.
Из Facebook-ленты пропали посты DW? Мы поможем

Из Facebook-ленты пропали посты DW? Мы поможем 26.07.2016

Из-за смены алгоритма Facebook стал гораздо реже показывать посты новостных сообществ. Изменив настройки, пользователь может вернуть новости в свою ленту .
Сетевой этикет Deutsche Welle

Сетевой этикет Deutsche Welle 01.01.2015

Сообщества DW в соцсетях и наши каналы в YouTube - это возможность для открытого общения. Но при этом участники обязаны придерживаться общепринятых в Германии правил.
Клубы DW в ''В контакте''

Клубы DW в ''В контакте'' 17.05.2010

В социальной сети "В контакте" вы можете стать подписчиком страницы DW (на русском) и вступить в группу "DW Учеба и карьера".
Сообщество DW в Facebook

Сообщество DW в Facebook 17.05.2010

Сообщество "DW на русском" в социальной сети Facebook: подробно о самом главном - от независимого источника. Вам тоже есть, что сказать! Присоединяйтесь!