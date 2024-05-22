You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Ближний Восток
Ситуация в Беларуси
Соня Шнайдер
Журналистка Deutsche Welle, автор публикаций на политические темы русской редакции DW.
Пропустить раздел Соня Шнайдер: избранные публикации
Соня Шнайдер: избранные публикации
Считать Россию угрозой для НАТО готова треть жителей ФРГ
Политики ФРГ не исключают нападения России на страны НАТО, однако соцопросы показывают, что немцы видят ситуацию иначе.
Политика
24.05.2024
24 мая 2024 г.
Португалоязычные страны в Африке - новые союзники России?
Россия пытается привязать португалоязычные страны Африки военными соглашениями. Португалия и Запад этим обеспокоены.
Конфликты
22.05.2024
22 мая 2024 г.
На главную страницу