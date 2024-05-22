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Соня Шнайдер

Журналистка Deutsche Welle, автор публикаций на политические темы русской редакции DW.

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Соня Шнайдер: избранные публикации

Солдат бундесвера в военной форме

Считать Россию угрозой для НАТО готова треть жителей ФРГ

Политики ФРГ не исключают нападения России на страны НАТО, однако соцопросы показывают, что немцы видят ситуацию иначе.
Политика24 мая 2024 г.
Президент Мозамбика Филипе Ньюси и президент России Владимир Путин на саммите Россия - Африка в июле 2023 года

Португалоязычные страны в Африке - новые союзники России?

Россия пытается привязать португалоязычные страны Африки военными соглашениями. Португалия и Запад этим обеспокоены.
Конфликты22 мая 2024 г.
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