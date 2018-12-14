 Солт-Лейк-Сити может стать кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2030 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.12.2018

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Мир

Солт-Лейк-Сити может стать кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Решение о выборе Солт-Лейк-Сити для потенциальной заявки на проведение зимних Игр 2030 года принял Олимпийский комитет США. Дата официальной подачи заявки пока не определена.

Лыжник на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити

Олимпийский комитет США выбрал Солт-Лейк-Сити в качестве потенциального кандидата на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом сообщило агентство Reuters в субботу, 15 декабря. Дата официальной подачи заявки пока не определена.

Солт-Лейк-Сити был выбран в том числе потому, что расходы на организацию и проведение соревнований здесь будут ниже, чем в других американских городах. После Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити сохранилась многочисленная спортивная инфраструктура. Ранее в Олимпийском комитете США заявили, что не рассматривают подачу заявки на проведение Игр в 2026 году.

Контекст

Олимпийская сборная Германии приехала в Пхёнчхан со своим пивом. На зимних Олимпиадах немцы еще никогда не завоевывали столько золотых медалей. Дело в пиве? (24.02.2018)

На референдуме, не имеющем обязывающей силы, против проведения Игр проголосовали более 56 процентов избирателей. МОК выразил сожаление по поводу итогов опроса. (14.11.2018)

Потенциальные конкуренты Солт-Лейк-Сити пока не определены. Свой интерес к подаче заявки проявляли Норвегия, Казахстан и Грузия.

Желающих проводить Олимпиаду городов мало

В последнее время Международный олимпийский комитет (МОК) все чаще сталкивается с нежеланием населения проводить Олимпиаду из-за высокой стоимости. Так, например, против проведения Игр в 2026 году проголосовали жители швейцарского кантона Вале и канадского города Калгари, который считался одним из главных претендентов на Олимпиаду.

В итоге МОК будет выбирать организатора лишь из двух кандидатов: Милана и Стокгольма. Выборы состоятся на сессии МОК в Лозанне в сентябре 2019 года.

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    Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская


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