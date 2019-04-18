 Солитюд - замок, в котором учился Фридрих Шиллер (фото) | Кадр дня | DW | 28.04.2019

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Кадр за кадром

Солитюд - замок, в котором учился Фридрих Шиллер (фото)

Эти фотографии были сделаны в столице немецкой земли Баден-Вюртемберг в один из солнечных дней в конце апреля.

Замок Солитюд

Штутгарт • Этот охотничий и репрезентативный замок был построен герцогами Вюртембергского дома в Штутгарте во второй половине XVIII века. Некоторое время здесь размещалась военная академия, среди воспитанников которой был немецкий поэт Фридрих Шиллер (Friedrich Schiller) - один из самых выдающихся представителей немецкой литературы эпохи романтизма.

Лужайка перед замком Солитюд

Лужайка перед замком Солитюд

Название резиденции Солитюд (Schloss Solitude) происходит от французского слова "одиночество". Сейчас эта достопримечательность находится в управлении Фонда дворцов и парков Баден-Вюртемберга и открыта для посещения. Внешне представляет собой пример типичного дворца или замка в стиле рококо, но внутри уже встречаются примеры следующей эпохи - классицизма.

Сейчас в одном из зданий замкового комплекса живут и работают стипендиаты (в том числе из России и Украины) Академии замка Солитюд: художники, скульпторы, писатели и поэты.

Смотрите также:
Туристический маршрут: Немецкая дорога замков

  • Бад-Вимпфен

    Немецкая дорога замков

    Резиденции, замки, дворцы

    Дорога замков (Burgenstraße) - туристический маршрут, большая часть которого проходит в Германии по Баден-Вюртембергу и Баварии, а также имеющий продолжение в Чехии. Создание маршрута было начато в 1954 году. Сейчас на нем насчитывается около семидесяти достопримечательностей разных эпох: крепостей, замков, дворцов, живописных развалин и прочих архитектурно-исторических памятников.

  • Мангеймский дворец (Mannheimer Schloss)

    Немецкая дорога замков

    Мангеймский дворец

    Отправная точка маршрута - Мангеймский дворец. Эта барочная резиденция была построена на берегу Рейна для правителей Курпфальца в 1720-1760 годах и относится к крупнейшим дворцам Европы, возведенным в XVIII веке.

  • Шветцингенский дворец (Schloss Schwetzingen)

    Немецкая дорога замков

    Шветцингенский дворец

    Следующей остановкой на маршруте является Шветцингенский дворец - еще одна барочная резиденция правителей Курпфальца. Был возведен на месте средневековой крепости в начале XVIII века. Дворец и парк предложены Германией на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гейдельбергский замок (Schloss Heidelberg)

    Немецкая дорога замков

    Гейдельбергский замок

    Строительство Гейдельбергского замка, начатое в XII веке, продолжалось почти 300 лет. Этим объясняется сочетание готической и ренессансной архитектуры. Дворец Гейдельбергского замка был разрушен во время войны за Пфальцское наследство в 1688-1697 годах, затем был восстановлен, но позже сгорел.

  • Замок Цвингенберг (Zwingenberg)

    Немецкая дорога замков

    Цвингенберг

    Замок Цвингенберг был возведен на берегу реки Неккар в XIII столетии. Сейчас каждое лето в августе здесь проводится оперный фестиваль под открытым небом. Обязательной частью программы является романтическая опера Карла Марии фон Вебера "Вольный стрелок". Считается, что на создание этого произведения композитора вдохновили именно здешние места.

  • Темпельхаус (Tempelhaus)

    Немецкая дорога замков

    Темпельхаус

    Такой необычный замок, принадлежавший Мальтийскому ордену, расположен недалеко в баден-вюртембергском городе Мосбах. В XII веке здесь находилась укрепленная жилая башня, которую затем приобрел Мальтийский орден, чтобы создать госпиталь, для чего сооружение расширили и дополнили часовней.

  • Хорнберг (Hornberg)

    Немецкая дорога замков

    Хорнберг

    Это древнее укрепление, состоящее из двух замков, расположено на берегу Неккара - примерно в 45 километрах от Гейдельберга. Первое упоминание Хорнберга датировано XII веком. Винодельческое хозяйство, принадлежащее замку, относится к числу самых старых действующих винодельческих хозяйств в мире. История здешних виноградников насчитывает 1500 лет.

  • Нойенштайн (Neuenstein)

    Немецкая дорога замков

    Нойенштайн

    Свой нынешний облик замок Нойенштайн получил в ренессансную эпоху. Был заложен в Средние века в качестве замка на воде. Сейчас в нем располагаются музей и архив немецкого знатного рода Гогенлоэ.

  • Комбург(Comburg)

    Немецкая дорога замков

    Комбург

    Этот бывший монастырь католического ордена Святого Бенедикта впервые упоминается в 1037 году. Романская базилика была освящена в 1088 году. Особыми достопримечательностями Комбурга являются роскошная алтарная плита и роскошная круглая люстра - одна из трех таких люстр в Германии. Другие находятся в Ахене и Хильдесхайме.

  • Абенберг (Abenberg)

    Немецкая дорога замков

    Абенберг

    Графы Абенберга построили свой первый деревянный замок в середине XI века. Уже через сто лет они возвели это каменное укрепление - одно из самых импозантных таких сооружений в Баварии. Графы покровительствовали средневековым поэтам - Тангейзерам, что нашло отражение в их произведениях XIII века.

  • Лангенбург (Schloss Langenburg)

    Немецкая дорога замков

    Лангенбург

    Замок Лангенбург возведен на высоком скалистом выступе. Впервые упоминается в 1226 году. С XIII века находится во владении рода Гогенлоэ. Часть замка отдана под музей. У посетителей также есть возможность зайти в часовню и совершить прогулку по барочному парку.

  • Гёсвайнштайн (Gößweinstein)

    Немецкая дорога замков

    Гёсвайнштайн

    Этот баварский замок впервые упоминается в 1076 году. Долгое время находился в собственности князей-епископов Бамберга. В конце XIX века был обновлен в неоготическом стиле. Как предполагается, Гёсвайнштайн был использован Рихардом Вагнером в качестве прототипа замка Святого Грааля в опере "Парсифаль".

  • Рабенштайн (Burg Rabenstein)

    Немецкая дорога замков

    Рабенштайн

    Замок Рабенштайн расположен к северу от Нюрнберга над долиной Айльсбахталь. Был заложен в середине XII века для контроля дороги. Долгое время считался неприступным. Архитектурной изюминкой является рыцарский зал. С 1956 года замок используется в качестве молодежной гостиницы.

  • Альтенбург (Altenburg)

    Немецкая дорога замков

    Альтенбург

    Замок Альтенбург - еще одно укрепление на этом туристическом маршруте, принадлежавшее князьям-епископам Бамберга. Известен тем, что в 1808-1813 годах здесь регулярно гостил и работал немецкий писатель-романтик Э. Т. А. Гофман - автор "Щелкунчика и Мышиного короля", "Крошки Цахеса, по прозванию Циннобер", "Житейских воззрений кота Мурра" и многих других широко известных произведений.

  • Хельдбург (Heldburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Хельдбург

    Этот средневековый высотный замок, находящийся около тюрингского города Бад-Кольберг-Хельдбург, был перестроен в качестве ренессансной резиденции в XVI веке. Фесте Хельдбург - единственная достопримечательность Тюрингии на этом туристическом маршруте. В 2016 году здесь был открыт Немецкий музей замков.

  • Фесте Кобург (Veste Coburg)

    Немецкая дорога замков

    Фесте Кобург

    Фесте Кобург принадлежит к числу лучше всего сохранившихся и впечатляющих крепостей в Германии. В крепости находятся коллекция художественных произведений с картинами Кранаха Старшего, Дюрера, Рембрандта, а также эстампы, изделия из стекла, нумизматическая коллекция, доспехи и оружие. В 1530 году в замке жил Мартин Лютер.

  • Плассенбург (Plassenburg)

    Немецкая дорога замков

    Плассенбург

    Крепость Плассенбург возвышается на горе над городом Кульмбах. Свой нынешний облик приобрела в эпоху Ренессанса. Считается одной из самых живописных крепостей Германии. Впервые упоминается в 1135 году. В крепости расположено несколько музеев. Во внутреннем дворе проводятся концерты и другие представления.

  • Байройт (Bayreuth)

    Немецкая дорога замков

    Байройт

    Один из последних пунктов Дороги замков на территории Германии является Байройт. На карту маршрута нанесены три достопримечательности этого города - Новый и Старый дворцы, а также отображенный на этой фотографии Эрмитаж, являющийся памятником эпохи рококо.

    Автор: Максим Нелюбин


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