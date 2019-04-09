Соколы и ястребы отгоняют голубей от Кельнского собора (фото)

Кельн • Знаменитый Кельнский собор нравится не только приезжим туристам, но и местным голубям, которые очень любят разные уютные и укромные готические ниши, выступы, проемы - особенно, когда днем они нагреваются и потом долго еще сохраняют тепло. Однако птичий помет, который голуби оставляют здесь в больших количествах, вредит песчанику. Что уж говорить о гигиене и порче внешнего облика здания!

Чтобы отвадить голубей, уже принимались и принимаются самые разные меры, но сейчас здесь решили расширить арсенал. Отныне несколько раз в неделю воздушное пространство над собором, вокруг собора и даже внутри колоколен будут патрулировать специально обученные соколы и ястребы. Натренированы они не на охоту, а на отпугивание голубей. Однако случайно их жертвами могут все же стать старые или больные птицы. Несколько лет на одной из башен гнездились вольные соколы, но эта пара сейчас куда-то пропала.

Во время патрулирования пернатые полицейские регулярно делают паузы и могут даже приземлиться на площадь перед зданием, так что туристов просят не удивляться. Хранители собора надеются, что голубям рано или поздно надоест такая неспокойная жизнь, и они добровольно-принудительно покинут этот объект Всемирного наследия.

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Кельнский собор. Взгляд со стороны

Кельнский собор. Взгляд со стороны 770 лет назад, 15 августа 1248 года, был заложен фундамент готического Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии и одной из наиболее часто фотографируемых.

Кельнский собор. Взгляд со стороны "Большое видится на расстоянье"... Последуем совету Сергея Есенина и посмотрим на Кельнский собор. Сначала - со стороны, а потом, в другой раз, также заглянем внутрь. Собор, действительно, видно издалека - например, из заповедника Ванская пустошь под Кельном и... заходящих на посадку самолетов.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Вид на Кельн и недостроенный собор с деревянным краном на южной башне в середине XVI века. Собор находится справа. В центре возвышается романская церковь Большой Санкт-Мартин, чуть левее - башня Старой ратуши.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Без такой или примерно такой фотографии Кельн сейчас не покидает ни один уважающий себя блогер. "Классический" вид на собор открывается с противоположного берега Рейна, где несколько лет назад построили прогулочный бульвар и широкие террасы.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Во время Второй мировой войны в Кельнский собор попало около семидесяти бомб, большинство из которых сбрасывали над соседним городским вокзалом. Храм получил повреждения, но уцелел.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Фрагмент западного фасада и главного портала Кельнского собора со скульптурными изображениями библейских святых и фигурами ангелов.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Эта фотография была сделана в 1967 году во время церемонии прощания с первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Раньше к главному входу вели ступени, но в результате реконструкции 1970 года они исчезли, а перед храмом появилась пешеходная зона - Соборная площадь.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Так выглядит средняя часть западного фасада с филигранными сводчатыми окнами.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Разглядывать фасады Кельнского собора можно бесконечно, при этом обнаруживая все новые и новые фигуры, например, такую гаргулью - водосток в виде кабана.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Кстати, о воде. Главная немецкая река, на левом берегу которой возвышается этот храм, имеет привычку иногда выходить из берегов, но до собора воды Рейна никогда не добирались и вряд ли доберутся, так как он возведен высоко - на холме. Перед нами - фотография 1870 года.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В свою очередь, этот снимок сделан примерно через сто лет - во время рейнского наводнения в феврале 1970 года. Как видно, первые этажи в Старом городе были затоплены наполовину.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В Кельне сейчас насчитывается семь мостов через Рейн. Два - железнодорожных и пять - автомобильных. Автомобильные мосты покрашены особой зеленой краской - кельнской мостовой (Kölner Brückengrün), характерный цвет которой придает оксид хрома (III). На фотографии - одна из соборных башен и мост Северинсбрюкке.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Кельнский собор - не только самая посещаемая достопримечательность Германии, но и популярный мотив для открыток и сувениров. Эту карточку нужно держать перед источником света, тогда свет появится в окнах собора, а на небе взойдет месяц.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В строительной мастерской собора (Dombauhütte) сейчас работает около шестидесяти человек - каменотесов, реставраторов, кровельщиков, плотников, электриков. Среди них есть даже кузнец. Обычно на одной из башен висят строительные леса, но на этой фотографии их не видно - они просто были с другой стороны.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В 2013 и 2016 годах на башни по строительным лесам забирались руферы. Акции эти были не только нелегальными, но и представляли угрозу для жизни и здоровья как самих нарушителей, так и для прохожих внизу. Меры охраны были усилены, а спецназ недавно провел даже специальные тренировки...

Кельнский собор. Взгляд со стороны Эта фотография была сделана во время учений полицейского спецназа в июле 2018 года, в которых принимали участие команды из Германии, Швейцарии и Нидерландов.

Кельнский собор. Взгляд со стороны Зачем забираться на башни собора, если он и так прекрасен в любую погоду и с любого расстояния, например, в один из туманных дней, столь характерных для Рейнской области?

Кельнский собор. Взгляд со стороны Высота башен этого готического храма составляет 157 метров. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В 1996 году Кельнский собор был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта международная организация, в частности, следит за тем, чтобы в городе не возводили здания, которые могли бы закрыть вид на собор.

Кельнский собор. Взгляд со стороны В нашей следующей галерее мы заглянем внутрь храма, а пока полюбуемся этой фотографией, сделанной во время одного из многочисленных лунных затмений, которые этот храм видел за свою многовековую историю. Автор: Максим Нелюбин



Кельнский собор внутри

Кельнский собор внутри В предыдущий раз мы посмотрели на Кельнский собор со стороны. Сегодня заглянем внутрь - последуем примеру 20-30 тысяч человек, посещающих его... ежедневно. Эта фотография была сделана перед главным порталом в один из праздников. Во время ежедневных служб основная часть собора для туристов закрыта - можно зайти только в переднюю часть, соблюдая надлежащую тишину.

Кельнский собор внутри Так выглядит центральный неф Кельнского собора. Высота - 43,35 метра. Высота двух боковых нефов достигает почти 20 метров. Время реверберации в соборе, то есть постепенного уменьшения интенсивности звука при многократных (вернее - многотысячных) эхо, составляет целых 13 секунд.

Кельнский собор внутри Если долго разглядывать готические своды, может закружиться голова. На этой фотографии виден один из здешних органов. Всего их в соборе - четыре: два - малых и два - больших. Они используются во время служб и концертов органной музыки.

Кельнский собор внутри Готический собор был заложен в Кельне в 1248 году на месте старой романской церкви. Необходимость в строительстве нового храма возникла после того, как в 1164 году сюда из Милана доставили мощи трех королей (или царей, как их также называют), приходивших поклониться с дарами младенцу Христу. Золотой реликварий для них был изготовлен в 1181-1225 годах.

Кельнский собор внутри Мельхиор, Каспар и Бальтазар - так их принято называть в западноевропейской традиции, хотя в Евангелии имена не упоминаются. В православной традиции этот сюжет называют поклонением волхвов - мудрецов с востока. Реликварий изготовлен из дубового дерева, золота, серебра и меди. Общий вес - около 500 килограммов. Помимо трех королей на нем изображены другие библейские святые.

Кельнский собор внутри "Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну". Так эта сцена изображена на позднеготическом Алтаре трех королей, созданном в 1451 году кельнским мастером Штефаном Лохнером по заказу городского совета.

Кельнский собор внутри Особое внимение посетителей-фотографов привлекают витражи - старые и новые. Некоторые из них мы еще увидим. Общая площадь окон этого храма составляет около 10 тысяч квадратных метров, что примерно равно одному футбольному полю - если, конечно, такое наглядное сравнение в данном случае вообще уместно.

Кельнский собор внутри Например, так выглядит "Пиксельный витраж", подаренный храму Герхардом Рихтером - жителем Кельна и самым дорогим современным немецким художником. Он занял место витражей, уничтоженных во время Второй мировой войны. Создан из 11263 стеклянных квадратов 80 разных цветов и оттенков.

Кельнский собор внутри В северном боковом нефе находится эта фигура Девы Марии XVII века. Перед ней всегда горит много свечей, а вокруг расположены многочисленные дары за несколько столетий. Преподносить этому изображению Богородицы украшения - давняя кельнская традиция.

Кельнский собор внутри В этом реликварии хранится материя, пропитанная каплей крови Иоанна Павла II. Реликвия была подарена собору в 2013 году, но позже украдена. В 2017 году бывший личный секретарь папы - кардинал Станислав Дзивиш передал Кельну другую такую реликвию - взамен утраченной. После причисления Иоанна Павла II к лику святых для их изготовления использовали пробы крови, бравшиеся для медицинских обследований.

Кельнский собор внутри Как мы уже отмечали, общая площадь окон Кельнского собора составляет 10 тысяч квадратных метров. Из них около 1,5 тысяч квадратных метров приходится на средневековые витражи. Этот посвящен вдохновителю крестовых походов - французскому монаху Бернарду Клервоскому. Он был изготовлен в 1524-1525 годах.

Кельнский собор внутри Примерно каждый десятый посетитель Кельнского собора также поднимается на смотровую площадку Южной башни, в общей сложности - около 600 тысяч человек в год. Чтобы насладиться видом на Старый город и окрестности Кельна, нужно преодолеть 533 ступени... Автор: Максим Нелюбин



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