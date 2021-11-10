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Соединенные Штаты Америки (США)

European Commission President Ursula von der Leyen exits the West Wing of the White House after meeting with US President Joe Biden in Washington, DC, on November 10, 2021. (Photo by Jim WATSON / AFP) (Photo by JIM WATSON/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии заявила о скором введении санкций против Минска за гибридную атаку 10.11.2021

После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
Eine Dollar-Note wird aus einer Geldbörse genommen am Freitag, 3. Januar 2013 in Washington. Der US-Dollar ( United States Dollar - USD ) ist die offizielle Währungseinheit der Vereinigten Staaten.

Инфляция в США - самая высокая с 1990 года 10.11.2021

Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.
FILE PHOTO: Supporters of U.S. President Donald Trump cover their faces to protect from tear gas during a clash with police officers in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S., January 6, 2021. REUTERS/Leah Millis/File Photo

Суд в США разрешил раскрыть документы о штурме Капитолия 10.11.2021

Экс-президент США Трамп хотел заблокировать расследование штурма Капитолия. Суд разрешил передать бумаги из архива Белого дома спецкомитету нижней палаты Конгресса, расследующему беспорядки в Вашингтоне.
Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Глава МИД ОАЭ впервые с начала войны в Сирии нанес визит Асаду 10.11.2021

Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по "Северному потоку - 2" 09.11.2021

Предлагаемая шестью сенаторами-республиканцами поправка в оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает обязательные санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG.

Supporters of U.S. President Donald Trump gather in front of the U.S. Capitol Building in Washington, U.S. January 6, 2021. REUTERS/Stephanie Keith TPX IMAGES OF THE DAY

Минск: участник штурма Капитолия в США просит убежище в Беларуси 09.11.2021

Американец Эван Ньюман сообщил белорусскому телевидению, что уехал в Украину, скрываясь от правосудия по делу о беспорядках в столице США, однако якобы заметил слежку СБУ и решил просить политубежище в Беларуси.
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США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины 08.11.2021

ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Германия встревожена сообщениями о перемещениях войск РФ близ Украины 08.11.2021

Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.
FILE- In this Aug. 23, 2019, file photo, Paul Whelan, a former U.S. marine who was arrested for alleged spying in Moscow on Dec. 28, 2018, speaks while standing in a cage as he waits for a hearing in a court room in Moscow, Russia. On trial for espionage Paul Whelan, has undergone emergency surgery on Thursday, according to the U.S. Embassy and the Russian Foreign Ministry. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File) |

Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу защиты Уилана о его выдаче США 08.11.2021

Нижегородский апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче Пола Уилана для дальнейшего отбытия наказания в США. Защита намерена подать жалобу в кассационный суд.
Nicaraguan President Daniel Ortega, flanked by Nicaraguan Vice President Rosario Murillo and Honduran President Juan Orlando Hernandez, speaks during an event where they signed a territorial treaty to define their borders in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean, in Managua, Nicaragua October 27, 2021. Picture taken October 27, 2021. Honduras Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

В Никарагуа в условиях репрессий переизбран президент Ортега 08.11.2021

Явка избирателей в Никарагуа была низкой на фоне призыва оппозиции к бойкоту голосования. Президент США Байден назвал выборы в Никарагуа фарсом.
May 28, 2021, New York City, New York, USA: The U.S. has reported the lowest number of Covid-19 cases in more than a year, as the nationÃ¢â¬â¢s airports over Memorial Day weekend experienced the largest number of travelers since the pandemic began. The 11,976 new cases reported on May 29 were the lowest compared to the seven-day average was of 21,007 since March 31 of last year. 40.5% of adults are fully vaccinated, according to Centers for Disease Control and Prevention data. For unvaccinated people who represent a risk according to the CDC, a large device for detecting the virus has been set up within all over the terminals of JFK Airport in New York with testing, temperature measurement and even the possibility to get vaccinated. An advertising poster representing former president JFK greets travelers at the eponymous airport. (Credit Image: © Marie Le Ble/ZUMA Wire

Коронавирус: США открывают границы для привитых иностранцев 08.11.2021

Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.

11 March 2021.*** National Security Advisor Jake Sullivan speaks at a news briefing at the White House in Washington, DC, USA, 11 March 2021. Credit: Jim LoScalzo / Pool via CNP

Байден отвергает принцип "Америка прежде всего" 07.11.2021

Глава Белого дома Байден считает, что принцип "Америка прежде всего" ставит Америку на последнее место, указал помощник президента США по национальной безопасности Салливан в интервью CNN.
United Nations, New York, USA, March 27, 2021 - Mayor Bill de Blasio Joins Mr. Mets , Lady Mets and Members of Local DC37 Union to Deliver Remarks During a Tour of Citi Field Vaccination Hub in Queens New York. People Waiting in Line to Receive the Vaccine. Photo: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire PHOTO CREDIT MANDATORY.

В США суд заблокировал требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях 06.11.2021

Целый ряд предприятий и прокуратуры нескольких штатов подали жалобы на требование Минтруда США об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников компаний, в которых занято 100 и более человек.
An ambulance is seen in the crowd during the Astroworld music festiwal in Houston, Texas, U.S., November 5, 2021 in this still image obtained from a social media video on November 6, 2021. Courtesy of Twitter @ONACASELLA /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

В давке на музыкальном фестивале в США погибли восемь человек 06.11.2021

Во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, это вызвало давку и панику. Второй день мероприятия отменен.
(201221) -- WASHINGTON, D.C., Dec. 21, 2020 (Xinhua) -- Photo taken on Dec. 20, 2020 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. The U.S. Congress on Sunday passed another stopgap funding bill to avert a government shutdown and provide lawmakers more time to vote on the COVID-19 relief deal and long-term government funding. Earlier in the day, Senate Majority Leader Mitch McConnell said that lawmakers have just reached an agreement on the long-awaited COVID-19 relief package, and will pass the bill as soon as possible. (Photo by Ting Shen/Xinhua)

Конгресс США принял план развития инфраструктуры на 1,2 трлн долларов 06.11.2021

Законопроект предполагает выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам президента США, это позволит создать миллионы рабочих мест в стране.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России 06.11.2021

США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
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