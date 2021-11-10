Соединенные Штаты Америки (США)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
После встречи с президентом США фон дер Ляйен отметила, что кризис на границе Польши и Беларуси не является миграционным, а представляет собой "гибридный удар авторитарного режима".
Драйверами инфляции стали, среди прочего, цены на бензин, продукты питания, аренду жилья и подержанные автомобили. Цены на энергоносители за двенадцать месяцев выросли на 30 процентов.
Экс-президент США Трамп хотел заблокировать расследование штурма Капитолия. Суд разрешил передать бумаги из архива Белого дома спецкомитету нижней палаты Конгресса, расследующему беспорядки в Вашингтоне.
Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
Предлагаемая шестью сенаторами-республиканцами поправка в оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает обязательные санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG.
Американец Эван Ньюман сообщил белорусскому телевидению, что уехал в Украину, скрываясь от правосудия по делу о беспорядках в столице США, однако якобы заметил слежку СБУ и решил просить политубежище в Беларуси.
ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.
Нижегородский апелляционный суд признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче Пола Уилана для дальнейшего отбытия наказания в США. Защита намерена подать жалобу в кассационный суд.
Явка избирателей в Никарагуа была низкой на фоне призыва оппозиции к бойкоту голосования. Президент США Байден назвал выборы в Никарагуа фарсом.
Въезд в США с 8 ноября стал возможен для иностранцев, привитых от COVID-19 вакцинами, одобренными FDA или ВОЗ.
Глава Белого дома Байден считает, что принцип "Америка прежде всего" ставит Америку на последнее место, указал помощник президента США по национальной безопасности Салливан в интервью CNN.
Целый ряд предприятий и прокуратуры нескольких штатов подали жалобы на требование Минтруда США об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников компаний, в которых занято 100 и более человек.
Во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, это вызвало давку и панику. Второй день мероприятия отменен.
Законопроект предполагает выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам президента США, это позволит создать миллионы рабочих мест в стране.
США обратились к Брюсселю, Берлину, Парижу и Лондону, предупреждая об опасности конфликта между РФ и Украиной, пишет Süddeutsche Zeitung. Вероятно, США хотят, чтобы ФРГ использовала "Северный поток-2" как рычаг давления.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact