Соединенные Штаты Америки (США)

В США суд заблокировал требование об обязательной вакцинации в крупных компаниях

Целый ряд предприятий и прокуратуры нескольких штатов подали жалобы на требование Минтруда США об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников компаний, в которых занято 100 и более человек.