Соглашению об ассоциации Украины с ЕС мешает частая смена приоритетов

Украина в основном справляется с реализацией соглашения об ассоциации с ЕС и хочет обновить его. Таковы выводы мониторинга выполнения документа, проведенного экспертами и властями.
10-летнее соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом за первые 5 лет действия выполнено на 41,6%. Таковы результаты отчета "Украинского центра европейской политики", обнародованного по итогам экспертного исследования, проведение которого поддержало киевское представительство немецкого фонд имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung). Отчет был представлен накануне новой фазы переговоров Украины с ЕС о пересмотре соглашения и формирования повестки дня двусторонних отношений на следующие несколько лет.
Лидеры украинской евроинтеграции
В отличие от предыдущих четырех лет, на этот раз оценка общественных экспертов по итогам мониторинга выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС почти полностью совпала с правительственными данными, сообщила во время презентации отчета исполнительный директор "Украинского центра европейской политики" Любовь Акуленко: "Мы применили методику мониторинга выполнения соглашений с ЕС балканских стран. По нашим оценкам, выполнено 41,6% соглашения, а согласно правительственному отчету - 42%".
Успех, по словам Акуленко, достигнут в области отмены технических барьеров, деятельности компаний, госзакупок, в энергетике, налоговой сфере и защите прав потребителей. В целом доля секторов, в которых зафиксирован значительный успех выполнения соглашения об ассоциации, составляет 10,4%. Доля отраслей, где было проведено много законодательных изменений, но их внедрение тормозится по разным причинам, составила 18,9%. Это, прежде всего, социальная политика, экономическая конкуренция, охрана общественного здоровья, предпринимательство и торговля услугами.
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает указанные показатели "колоссальным успехом". Она напомнила, что соглашение Украины с ЕС является самым объемным среди подобных договоренностей Евросоюза с другими странами. "Мы выходим на уровень евроинтеграции 2.0. И следует сделать акцент на статье 481-й, которая предусматривает, что стороны будут периодически просматривать эффективность тех или иных механизмов соглашения", - добавила Стефанишина.
Аутсайдеры выполнения соглашения с ЕС
Однако, согласно отчету "Украинского центра европейской политики", прогресс наблюдается далеко не по всем направлениям. Он крайне незначителен в выполнении 12,3% положений соглашения об ассоциации. Отставание наблюдается в сельском хозяйстве, таможенной сфере, в защите интеллектуальной собственности, образовании, в области транспорта, статистики и в авиационной отрасли. Как подчеркнула Любовь Акуленко, наибольший прогресс достигнут там, где нет необходимости финансирования реформ из госбюджета. "На некоторых направлениях реформа законодательства является дорогостоящим процессом, и мы сразу начинаем в этом направлении пробуксовывать", - констатировала она.
Среди других факторов сдерживания евроинтеграции она назвала отсутствие диалога государства с бизнесом, дефицит в органах власти экспертов по европейскому праву, а также частую смену приоритетов в деятельности властных институтов. "По оценкам наших экспертов, в образовании и охране общественного здоровья за последние пять лет шесть раз менялись министры и, соответственно, каждый раз менялись приоритеты. Это сильно мешает выполнению соглашения об ассоциации", - указала Акуленко.
Единственным госорганом, который "системно мешает евроинтеграции", она считает Государственную регуляторную службу Украины. Здесь, по выражению эксперта, увязло большинство принятых изменений в социальной сфере, санитарных и фитосанитарных норм: "Эта служба почему-то дает ответ, что акты ЕС не являются обязательными для исполнения и имеют лишь рекомендательный характер. Хотя международные акты и обязательства Украины не подпадают под действие внутренних регуляторных органов". Любовь Акуленко также отметила "рост экспорта в ЕС из Украины продукции машиностроения с 1,86 млрд долларов в 2012 году, до 2,48 млрд. А также электротехнической продукции - с 1,5 до 2 млрд".
Между тем депутат Верховной рады от пророссийской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Колтунович настаивает на общих экспортных потерях страны в связи с переориентацией на европейские рынки: "В сравнении с 2013 годом отмечу, что, по нашим расчетам, в торговле с ЕС Украина недополучила за 5 лет 2,4 млрд долларов. Здесь стоит добавить суммарные экспортные потери в 62 млрд долларов в торговле со странами СНГ за этот период. Значит, никакого обещанного в 2013 году замещения евразийских рынков европейскими так и не произошло".
Обновление соглашения об ассоциации
Евросоюз конструктивно относится к предложениям Киева по обновлению соглашения об ассоциации. Его положения могут быть конкретизированы еще до конца года, сообщил по итогам переговоров в Генеральном директорате Еврокомиссии в Брюсселе торговый представитель Украины Тарас Качка.
Он считает, что дальнейшая повестка дня отношений Киева с Брюсселем на следующие несколько лет может формироваться в течение еще трех встреч на высоком уровне, в частности на Совете ассоциации Украина-ЕС в декабре этого года. Первыми шагами по пересмотру соглашения об ассоциации Качка видит одобрение приложении к соглашению по энергетике в газовой сфере и электроэнергии, а также договоренность относительно экспорта мяса птицы.
В дальнейшем, по его мнению, взаимную торговлю может стимулировать переход украинской таможни на нормы ЕС, отмена ограничений в сфере автотранспорта и заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA). Это позволило бы Украине торговать промышленной продукцией с ЕС на тех же условиях, на которых страны Евросоюза торгуют между собой. Речь идет о так называемом "промышленном безвизе".
В свою очередь, Ольга Стефанишина полагает, что Украина уже осуществила прорыв в сферах, выходящих за пределы имеющегося текста соглашения об ассоциации. Среди них она назвала начало интеграции Украины в цифровой рынок ЕС и стремление Киева получить режим внутреннего европейского рынка. "Мы идем к саммиту Украина-ЕС в октябре с очень амбициозными целями", - подвела итог Стефанишина.
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